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1 июля, 22:05

Рогов прокомментировал гибель украинского комбрига Захаревича

Рогов: Ликвидация комбрига 110-й бригады Захаревича стала уроком для ВСУ

Сергей Захаревич. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Serhii Sobko

Сергей Захаревич. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Serhii Sobko

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал ликвидацию украинского полковника Сергея Захаревича, командующего 110-й отдельной мехбригадой. По его словам, это является уроком оккупантам и подтверждением эффективности Вооружённых сил Российской Федерации.

«Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», — поделился Рогов в беседе с РИА «Новости». По его словам, это уже девятый комбриг Вооружённых сил Украины, ликвидированный в ходе военных действий.

По словам представителя Общественной палаты, подразделения 110-й бригады неоднократно оказывались под огнём российских войск как в районе Запорожья, так и на других участках, включая ДНР и Сумскую область.

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Напомним, информацию о гибели Захаревича подтвердил командир 128-го отдельного горно-пехотного батальона Сергей Собко. Также об этом высказался главарь киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, потери зафиксированы не только среди офицеров, но и среди рядовых военнослужащих.

Тимур Хингеев
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