Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал ликвидацию украинского полковника Сергея Захаревича, командующего 110-й отдельной мехбригадой. По его словам, это является уроком оккупантам и подтверждением эффективности Вооружённых сил Российской Федерации.

«Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», — поделился Рогов в беседе с РИА «Новости». По его словам, это уже девятый комбриг Вооружённых сил Украины, ликвидированный в ходе военных действий.

По словам представителя Общественной палаты, подразделения 110-й бригады неоднократно оказывались под огнём российских войск как в районе Запорожья, так и на других участках, включая ДНР и Сумскую область.