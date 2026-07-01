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1 июля, 11:27

Рэпер Гуф решил вступить в партию «Новые люди»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Популярный российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, вступает в партию «Новые люди». Партбилет музыканту должны вручить на съезде, который проходит в Москве, сообщает корреспондент RTVI.

В партии уточнили, что к ней присоединяются «кумиры разных поколений», потому что «Новые люди» продвигают ценности, важные для молодёжи и людей среднего возраста, — открытость и свободу.

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Ранее Гуф посадил любимую дочку за руль розового гелендвагена. Он отметил четырёхлетие своей дочери Тины оригинальным презентом. Именинница получила розовый автомобиль, но пока в мини-формате.

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Борис Эльфанд
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