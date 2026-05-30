Пожизненное депутату, срок топу Disney за мармелад и прощение Гуфа: Главные суды мая 2026-го Оглавление Наука под грифом «Секретно»: Сибирские умы получили срок за госизмену Гуф: Рай для примерного поведения Пасхальный грех: Кальян в куличе и 3 года колонии Мармелад с секретом 22 года за связь с Украиной Убийство 2001 года раскрыто через 25 лет Крымская ячейка: Пятеро террористов сели на срок до 20 лет «Азов»** ответил: Пожизненное заочно для карателя из Мариуполя Контрабанда века: Китайские монеты и финские номера Экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев* получил пожизненный Не сгорели: 9 лет за попытку сжечь бывшую с дочкой «Битмама» без биткоинов: 7 лет за махинации Кто ещё получил срок В мае 2026-го суды в России вынесли приговоры по резонансным делам, фигурантами которых стали депутаты Госдумы, учёные, чиновники, журналисты, блогеры, убийцы и мошенники. Life.ru собрал самые громкие вердикты. 29 мая, 21:20 Самые громкие приговоры последнего месяца весны 2026-го.

Наука под грифом «Секретно»: Сибирские умы получили срок за госизмену

Новосибирский областной суд поставил точку в деле, которое вызвало шум в академической среде. Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев и доцент Томского политеха Владислав Галкин признаны виновными в государственной измене по статье 275 УК РФ. Каждый из них получил по 12,5 года колонии строгого режима.

Речь идёт о публикации в иранском научном журнале. Тема была сугубо мирной — газовая динамика. Но видимо, это были секретные данные.

Гуф: Рай для примерного поведения

Рэпер Алексей Долматов. Фото © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

А вот у рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, всё сложилось куда лучше. Напомним, у музыканта была неприятная история с дракой в подмосковной бане — суд первой инстанции назначил ему условный срок за самоуправство. Но в мае 2026 года вышестоящая инстанция этот приговор отменила. Дело прекратили за примирением сторон.

Гуф не стал спорить, а просто загладил вину, причём, судя по всему, деньгами.

Пасхальный грех: Кальян в куличе и 3 года колонии

История, которая наделала много шума. В Москве 27-летняя Ксения Белоусова соорудила кальян прямо в пасхальном куличе. Видео разлетелось по Сети, а за ним прилетело и уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Но главная драма даже не в куличе. Как выяснилось, у Белоусовой уже висел условный срок за хранение наркотиков — 3 года. Суд справедливо решил, что ей хватит гулять на воле. Плюс оскорблённые чувства верующих. Итог: 3 года и 25 дней колонии общего режима.

Мармелад с секретом

Химкинский городской суд Подмосковья вынес приговор топ-менеджеру знаменитой студии Disney. Датерао Джугал Судхир прилетел к нам из Катара в январе 2026 года, уверенно прошагал в зеленый коридор «Шереметьево», но там его остановили. И не зря.

В багаже высокопоставленного гостя нашли не просто мармелад, а мармелад с «сюрпризом» — наркотическим веществом. В суде Судхир выдал трогательную историю: мол, доктор прописал ему это лекарство, чтобы купировать последствия операции на мозге.

Судья в эту сказку не поверил. В итоге топ-менеджер получил 2,5 года колонии.

22 года за связь с Украиной

ФСБ отчиталась о задержании очередного диверсанта. Россиянина Алексея Милосердова украинские спецслужбы наняли, чтобы он устроил теракты против судей в Тамбове. Парня взяли с поличным, и 2-й Западный окружной военный суд не стал церемониться. Приговор — 22 года колонии. Причём первые четыре года он проведёт в тюрьме, а оставшиеся 18 — в колонии строгого режима. Плюс штраф — миллион рублей.

Убийство 2001 года раскрыто через 25 лет

Существует ли преступление без срока давности? Конечно, нет. В Ханты-Мансийском автономном округе Няганский городской суд рассматривал дело об убийстве в 2001 году. Тогда в ноябре в лесу рядом с профилакторием нашли задушенной 17-летнюю девушку. Она возвращалась с дискотеки одна. Мужчина надругался над ребёнком, избил, снял золотые украшения и задушил.

Четверть века убийца жил спокойно. Но в 2026-м справедливость восторжествовала. Суд приговорил его к 19 годам 10 месяцам лишения свободы. Почти два десятилетия за жизнь, которую он отнял так давно. Лучше поздно, чем никогда.

Крымская ячейка: Пятеро террористов сели на срок до 20 лет

В Крыму обезврежена ячейка экстремистов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В Крыму ФСБ накрыла законспирированную ячейку международной террористической организации «Хизб ут-тахрир»** (запрещена в РФ). Пятерых участников, задержанных ещё в марте 2024 года в Джанкойском районе, Южный военный окружной суд отправил за решётку на сроки от 14 до 20 лет.

«Азов»** ответил: Пожизненное заочно для карателя из Мариуполя

Следственный комитет России продолжает расследование уголовных дел против неонацистов. На этот раз заочно осуждён главный сержант полка «Азов»** (запрещён в РФ) Юрий Фенюк. В 2022 году в Мариуполе он отдал приказ расстреливать мирные автомобили. Боевики думали, что в машинах едут «пособники» российских военных. В итоге — трое убитых мирных жителей и один раненый. Фенюк получил пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, пусть и заочно. Как говорится, приговор вынесен, рано или поздно его настигнет возмездие.

Контрабанда века: Китайские монеты и финские номера

Таможня Мурманской области отличилась. На границе с Норвегией (пункт пропуска Борисоглебск) задержали мужчину, постоянно живущего в Финляндии. Он попытался провезти в своём авто с финскими номерами настоящий клад. Он спрятал 22 упаковки с древностями по всей машине. Чего там только не было: монеты-ножи из Древнего Китая, выпущенные аж в 400–220 годах до нашей эры, медали, жетоны. Рыночная стоимость — больше 3,7 миллиона рублей.

Суд вынес ему приговор. Помимо крупного штрафа, у контрабандиста конфисковали и машину, и сами монеты.

Экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев* получил пожизненный

Бывший депутат Магомед Гаджиев*. Фото © РИА Новости / Илья Питалев

Верховный суд Дагестана поставил точку в деле Магомеда Гаджиева*. Экс-депутата Госдумы признали виновным в заказном убийстве и вымогательстве в особо крупном размере. Речь идёт об убийстве ректора Института теологии Максуда Садикова в 2011 году. Киллеры расстреляли его и племянника во дворе дома в Махачкале.

Кроме того, Гаджиев* вместе с братом отжал у бизнесмена контрольный пакет акций ЗАО «Судоремонт», угрожая расправой. Ущерб — 93 миллиона рублей. Приговор был такой: пожизненное заключение в колонии особого режима плюс штраф 900 тысяч рублей.

Не сгорели: 9 лет за попытку сжечь бывшую с дочкой

Житель красноярской Балахты оказался ещё тем ревнивцем. Не сумев пережить расставание, он решил устроить ад для бывшей сожительницы и её дочери-подростка — поджёг их заживо. Им каким-то чудом удалось выжить. Статья — покушение на убийство. Приговор — 9 лет колонии строгого режима.

«Битмама» без биткоинов: 7 лет за махинации

Валерия Федякина, известная в Сети как «Битмама». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bitmama888

Скандальная Валерия Федякина, известная в Сети как «Битмама», наконец дождалась финала своей криминальной саги. 28 мая 2026 года, в последние дни весны, Мосгорсуд утвердил приговор Пресненского райсуда — 7 лет лишения свободы за мошенничество. Женщина, обещавшая золотые горы на крипте, теперь будет осваивать «майнинг» в местах не столь отдалённых. Апелляцию отклонили, приговор в силе.

Кто ещё получил срок

Суды мая отправили за решётку и других персонажей. Экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову приговорили к 5,5 года условно за квартиру ценой 5,4 млн (ущерб она, кстати, возместила). Бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова — к 5,5 года колонии общего режима за превышение полномочий. Экс-начальника Управления МВД по Магнитогорску Константина Козицына — к 1,5 года условно за разглашение гостайны (лоббировал интересы фирмы).

А ещё поймали колумбийца с 5 кг кокаина в Москве (дали 9 лет 10 месяцев), посадили начальника отдела МОЭК за взятку с вымогательством на 8 лет, а банкира Левочкину признали банкротом с долгом в 1,8 млрд рублей.

* Признан в России иностранным агентом. ** Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

