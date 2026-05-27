Рэпер Гуф посадил любимую дочку на четырёхлетие за руль розового гелендвагена
Рэпер Гуф с дочкой.
Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, отметил четырёхлетие своей дочери Тины от Юлии Королёвой оригинальным презентом. Именинница получила в подарок розовый гелендваген, но пока в мини-формате.
Гуф подарил четырёхлетней дочери розовый гелендваген.
Музыкант поделился в соцсетях несколькими трогательными кадрами. Малышка с удовольствием уселась в свою новую машину и начала колесить по двору под контролем папы. Поклонники также заметили в видео намёк на возможное музыкальное будущее девочки — судя по кадрам, у родителей растёт настоящая маленькая звезда.
Ранее московский областной суд принял решение об отмене уголовного преследования в отношении Алексея Долматова, ранее приговорённого к условному сроку в один год. Гуф признался, что счастлив, и заявил, что уезжать за границу не планирует, так как в Москве очень много дел.
