Суд отменил условный приговор рэперу Гуфу по делу о драке в подмосковной бане

Суд отменил ранее вынесенный условный приговор рэперу Гуфу (Алексею Долматову) по делу о драке в подмосковной бане. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

«Я в России хорошо себя чувствую, но когда надо мной висит условное… очень беспокоит меня», — раскаялся Долматов.

В ходе разбирательства стороны пришли к примирению. Музыкант полностью возместил причинённый ущерб, сумма которого не раскрывается. Потерпевший также обратился к суду с просьбой прекратить уголовное преследование, отметив, что извинения принесены, а вред заглажен.

В последнем слове Долматов заявил о раскаянии и подчеркнул, что условный срок создавал для него серьёзные ограничения, в том числе для профессиональной деятельности. Решение суда было изменено и в отношении знакомого артиста — Геворка Саруханяна, который также ранее получил год условно.