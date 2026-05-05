Суд отменил условный приговор рэперу Гуфу по делу о драке в подмосковной бане
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealguf
Суд отменил ранее вынесенный условный приговор рэперу Гуфу (Алексею Долматову) по делу о драке в подмосковной бане. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.
Суд отменил условный приговор рэперу Гуфу по делу о драке в бане. Видео © Life.ru
«Я в России хорошо себя чувствую, но когда надо мной висит условное… очень беспокоит меня», — раскаялся Долматов.
В ходе разбирательства стороны пришли к примирению. Музыкант полностью возместил причинённый ущерб, сумма которого не раскрывается. Потерпевший также обратился к суду с просьбой прекратить уголовное преследование, отметив, что извинения принесены, а вред заглажен.
В последнем слове Долматов заявил о раскаянии и подчеркнул, что условный срок создавал для него серьёзные ограничения, в том числе для профессиональной деятельности. Решение суда было изменено и в отношении знакомого артиста — Геворка Саруханяна, который также ранее получил год условно.
Напомним, что в октябре 2024 года конфликт с участием рэпера Гуф произошёл в подмосковной Апрелевке, где его задержали после инцидента с дракой. Поводом стала ситуация с девушкой, которая обратилась за помощью к родственнику. В результате между мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой Долматов нанёс удар оппоненту и сам получил травму руки. Один из участников инцидента являлся сотрудником ППС, однако в момент конфликта он, по предварительной информации, не находился при исполнении служебных обязанностей. После произошедшего артист публично извинился перед сотрудниками полиции и другими участниками ситуации. В рамках разбирательства Долматову избрали меру пресечения с использованием электронного браслета, ограничив его передвижение. Позднее уголовное дело в отношении него и его знакомого поступило в Наро-Фоминский городской суд для рассмотрения по существу.
То, чего нет у других: расследования, закулисье и редкие истории — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.