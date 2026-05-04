Гуф пообещал направить часть денег с концерта в Сочи на помощь Туапсе

Известный российский рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) выразил поддержку городу Туапсе. Артист анонсировал, что часть выручки от своего концерта в Сочи будет направлена на помощь пострадавшим. Выступление состоялось 2 мая в Красной Поляне.

Во время концерта Гуф сообщил о своем намерении перечислить средства в поддержку Туапсе, где сложилась тяжёлая экологическая обстановка, вызванная атаками украинских беспилотников. Конкретная сумма, которую планирует выделить артист, не уточняется.

«Туапсе, мы с вами! Часть средств с концерта в Сочи будет направлена на помощь пострадавшим и восстановление разрушений в Туапсе. Спасибо каждому, кто пришёл», — написал рэпер в соцсетях.