Гуф пообещал направить часть денег с концерта в Сочи на помощь Туапсе
© Instagram / therealguf
Известный российский рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) выразил поддержку городу Туапсе. Артист анонсировал, что часть выручки от своего концерта в Сочи будет направлена на помощь пострадавшим. Выступление состоялось 2 мая в Красной Поляне.
Во время концерта Гуф сообщил о своем намерении перечислить средства в поддержку Туапсе, где сложилась тяжёлая экологическая обстановка, вызванная атаками украинских беспилотников. Конкретная сумма, которую планирует выделить артист, не уточняется.
«Туапсе, мы с вами! Часть средств с концерта в Сочи будет направлена на помощь пострадавшим и восстановление разрушений в Туапсе. Спасибо каждому, кто пришёл», — написал рэпер в соцсетях.
Напомним, в апреле Туапсе неоднократно атаковали дроны ВСУ, что привело к возгораниям на морском терминале и утечке топлива. Очаги пожаров на данный момент ликвидированы, но грунт и вода ещё не пришли в норму. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия инцидента, а власти пообещали привести пляжи в порядок к началу июня. По данным Роспотребнадзора, превышений содержания опасных веществ в воде и воздухе не зафиксировано.
