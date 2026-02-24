Гуф признался, что за свою жизнь побывал более чем в 10 рехабах

Рэпер Гуф заявил, что за свою жизнь побывал более чем в десяти реабилитационных центрах, причём некоторые из них оказались чёрными — там над пациентами откровенно издевались. Такое признание Алексей Долматов сделал на презентации Кодекса этичной реабилитации, которую провёл вместе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым («Новые люди»).

Гуф — о своём опыте борьбы с зависимостями. Видео © Life.ru

По словам Гуфа, первый раз он побывал в рехабе в 2000 году. А последний реабилитационный центр был настолько страшным местом, что, выйдя оттуда, рэпер сорвался уже на следующий день и начал вновь употреблять наркотики из-за перенесённого стресса. Рэпер признался, что из-за таких заведений несколько его друзей погибло.

«За последние 25 лет я был точно более чем в десяти рехабах, из которых семь-восемь были нормальными. Последний рехаб, где я был, называется для меня «Запретное место», как и мой последний сольный альбом», — сказал Гуф.

Кодекс этичной реабилитации разработали эксперты фонда «Второй шанс» при поддержке «Новых людей». Отмечается, что это первые в России единые стандарты помощи людям с зависимостями. Гуф на личном примере объяснил, почему это необходимо, ведь пациенты должны лечиться, а не подвергаться насилию.

Кодекс закрепляет базовые правила: доказательная медицина, отказ от принуждения, тайна личной информации, связь с родными и чёткая программа реабилитации с понятным планом выхода. Документ уже подписали более 20 ведущих медицинских центров. Главная цель — искоренить практику чёрных рехабов, где калечат психику людей, маскируя свои действия под помощь.

В 2025 году в России была пресечена деятельность нескольких чёрных рехабов, которые под видом реабилитации превращали жизнь людей в ад. Поводом для масштабных проверок стало возбуждение уголовного дела в ноябре в подмосковном Дедовске, где в частном доме обнаружили 24 подростков от 10 до 17 лет, которых годами удерживали силой, избивали, морили голодом и пытали. Родители, отчаявшиеся помочь своим детям, ежемесячно платили за это «лечение» от 100 до 200 тысяч рублей, не подозревая, что вместо психологов с детьми работают люди без образования, использующие тюремные методы «воспитания». Вслед за этим вскрылись новые факты: рехабы в Егорьевске и Видном, где под угрозой насилия удерживали уже взрослых людей, а также элитный центр бывшего наркодилера Максима Антонова, заманивавшего клиентов фото со звёздами, но на практике истязавшего их пытками голодом и холодом. Эта волна преступлений вызвала широкий общественный резонанс, и депутаты Госдумы обратились в Минздрав с требованием провести тотальную проверку всех реабилитационных центров страны, работающих в серой зоне без лицензий.