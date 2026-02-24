Владимир Путин
24 февраля, 12:30

Гуф рассказал Life.ru о своих проблемах с законом: «Заглаживаю вину»

Гуф (Алексей Долматов) заявил, что ему приходится вновь и вновь заглаживать свою вину из-за проблем с законом. В беседе с корреспондентом Life.ru российский рэпер заявил, что у него это стало получаться само собой.

Гуф говорит, что заглаживает вину за проблемы с законом. Видео © Life.ru

По словам Гуфа, ему приходится заглаживать вину за свои поступки, а некоторые проблемные ситуации он и вовсе создаёт для себя сам.

«Это получается у меня само собой. Ситуации разные, которые потом приходится выгребать. Я сам себе ищу какие-то проблемы, бывает. Это не имеет отношения к зависимости никакого», — отметил артист.

На скамье подсудимых Гуф оказался после скандала в Апрелевке осенью 2024 года. Рэпер отдыхал в бане и повздорил с управляющей из-за аренды, а затем отобрал телефон у её брата — действующего полицейского. Сначала Долматов отрицал свою вину, но позже принёс публичные извинения. Впрочем, это не спасло его от уголовного дела — так же, как и приятеля, который участвовал в потасовке. Сторона обвинения запросила для артиста условный срок.

