Обвиняемую по делу о пыточном рехабе в Дедовске отправили под домашний арест

В Подмосковье 18-летняя девушка, обвиняемая в систематических избиениях подростков в нелегальном реабилитационном центре, помещена под домашний арест до января 2026 года. Информацию об этом передаёт корреспондент Life.ru.

Участница истязания подростков в рехабе в Дедовске обнялась с мамой после приговора в суде. Видео © Life.ru

При избрании меры пресечения учтена позиция представителя Истринской городской прокуратуры, настаивавшего на ограничении свободы обвиняемой. Расследование установило, что 18-летняя девушка непосредственно участвовала в избиениях и истязаниях воспитанников центра. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности остальных участников преступной группы.

Согласно материалам дела, с августа по ноябрь 2025 года организованная преступная группа создала в городе Дедовске псевдореабилитационный центр для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Под предлогом коррекции поведения сотрудники учреждения регулярно применяли физическое насилие в отношении несовершеннолетних. Деятельность преступного сообщества была направлена на извлечение незаконной прибыли.

Участница истязания подростков в рехабе. Фото © Life.ru

Участница истязания подростков в рехабе появилась на заседании суда с красными отметинами на коже. Фото © Life.ru

В распоряжении Life.ru оказались кадры, как девушка после вынесения приговора, обнялась с мамой, которая сопроводила дочь до машины и скрывала её лицо от журналистов. При проведении заседания корреспонденты также обратили внимание на странные следы на коже обвиняемой. На предплечье проглядывали загадочные красные символы.

Напомним, что в Подмосковье было возбуждено уголовное дело после выявления незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске. Чудовищные подробности деятельности учреждения стали известны после госпитализации 16-летнего подростка с тяжёлыми травмами и следами насильственного связывания. Следствие установило, что вместо обещанной психологической помощи и реабилитации в центре систематически применялись пытки и жестокое обращение. Несовершеннолетних воспитанников подвергали избиениям и принуждали употреблять в пищу собачий корм. В помещениях центра была обнаружена специально оборудованная комната, используемая в качестве пыточной.