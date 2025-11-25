Более 20 подростков насильно удерживали и истязали в рехабе в Московской области

В Подмосковье возбудили уголовное дело после выявления незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, в учреждении несовершеннолетних удерживали силой и подвергали издевательствам.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних», — говорится в официальном сообщении.

Видео © ГСУ СК России по Московской области

По данным следствия, с августа по ноябрь преступная группа организовала «реабилитационный центр», куда поместили 24 подростка якобы для лечения зависимостей. Родителям предлагали официальные договоры и обещали работу психологов, однако на деле дети подвергались побоям, жестокому обращению и пыткам. 23 ноября в реанимацию доставили 16-летнего подростка — без сознания, с многочисленными травмами головы, туловища и конечностей, а также следами связывания рук и ног.

Следственные органы уже предъявили обвинение администратору центра и 18-летней девушке, которая участвовала в избиениях. Организаторов продолжают разыскивать. Администратор заключён под стражу, вопрос о мере пресечения для девушки решат завтра.

Прокуратура отмечает, что подростков держали в полной изоляции, ограничивали в еде и воде, а также систематически применяли насилие. Часть детей уже передана родителям, остальные — размещены в семейном центре. Контроль за расследованием взяла Истринская городская прокуратура.

