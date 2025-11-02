В Иркутской области воспитательница детсада жестоко издевалась над малышами

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении воспитанников детского сада в Усолье-Сибирском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «г»\2 части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении двух и более несовершеннолетних), и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — сообщили в СК.

Жалобу в ведомство подала местная жительница, передавшая видеозаписи, на которых воспитательница истязает детей. По данным следствия, педагог уже уволена из дошкольного учреждения. В ходе расследования проверят действия других сотрудников и руководства детского сада.

Ранее сообщалось, что в Асбесте воспитатель детского сада подозревается в избиении ребёнка с особенностями развития. У девочки обнаружены синяки на лице. По словам воспитателя, инцидент произошёл, когда мать ребёнка ненадолго задержалась в группе. Мать слышала крики и удары из туалета.