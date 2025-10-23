Малыш из краснодарского детсада совершил дерзкий побег в магазин за сладостями

Смелый побег совершил воспитанник одного из детских садов Краснодара, отказавшийся следовать за группой после утренней прогулки. Малыш решил не ждать в столовой суп, поэтому сам отправился за покупками. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал Kub Mash.

Малыш сбежал из детского сада в продуктовый. Видео © Telegram / Kub Mash

Свободолюбивый мальчик по имени Ярик, не желавший возвращаться в помещение на обед и тихий час, решил самостоятельно сходить в магазин. Мальчик успешно пересёк проезжую часть и направился в ближайший супермаркет «Магнит», где его сразу заметили сотрудники. Кассиры сфотографировали юного и безденежного покупателя, а затем разослали его снимки по местным чатам. Буквально через 15 минут в магазин примчалась воспитательница.

Продавцы не стали просто так отдавать ребёнка, а под личным конвоем проводили его обратно в детский сад. Педагог заявила, что серьёзных происшествий удалось избежать, так как мальчик просто сбежал в соседний дом, а его мать, будучи проинформированной о случившемся, не стала предъявлять никаких претензий.

Ранее сообщалось, что в Асбесте воспитатель детского сада подозревается в избиении ребёнка с особенностями развития. У девочки обнаружены синяки на лице. По словам воспитателя, инцидент произошёл, когда мать ребёнка ненадолго задержалась в группе. Мать слышала крики и удары из туалета.