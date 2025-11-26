Владелица пыточного рехаба в Дедовске пустилась в бега: что известно на данный момент

Продолжают всплывать шокирующие детали в деле о подпольном реабилитационном центре в Дедовске Истринского района, где над несовершеннолетними подростками систематически издевались. Как стало известно SHOT, 37-летняя Анна Хоботова, основательница и президент сети подобных учреждений, покинула Россию и пустилась в бега. Правоохранительные органы объявили её в розыск, а её местонахождение на данный момент активно устанавливается. Что известно о ситуации к данному часу — в материале Life.ru.

Силовики ворвались в центр 23 ноября после многочисленных жалоб родителей и анонимных сигналов о жестоком обращении с детьми. В ходе обыска была обнаружена так называемая комната пыток — изолированное помещение, где нарушителей «правил» рехаба удерживали в нечеловеческих условиях. По данным следствия, пострадали не менее 24 подростков, многие из которых были направлены в центр родителями в надежде на лечение от зависимостей — от наркотиков и алкоголя до гаджетозависимости и девиантного поведения.

Что известно о Хоботовой и её «методах»?

Анна Хоботова позиционировала себя как опытного детского психолога, юриста и правозащитника. На своём официальном сайте она хвасталась «сетью центров для трудных подростков», предлагая анонимные консультации и «профессиональную помощь». В рекламе подчёркивалось, что центр использует современные методики, включая тренинги и «дневники чувств», якобы помогающие детям осознать свои эмоции. Однако реальность оказалась куда мрачнее.

По свидетельствам выживших и родителей, в рехабе царил режим тотального контроля и насилия:

— Физические наказания: подростков избивали, связывали скотчем, засовывали грязные носки в рот и морили голодом. Один из случаев шокировал даже видавших виды следователей — 16-летний Роман впал в кому после жестоких избиений и был срочно госпитализирован.

— Психологический террор: детям разрешали звонить родителям только по громкой связи и не дольше 5 минут, чтобы избежать жалоб. Сотрудники заставляли улыбаться для «довольных» фото в отчётах, маскируя истинное положение дел.

— Изоляция и слежка: нарушителей запирали в «комнате пыток», где они могли находиться часами или днями. Администратор центра, судимый за наркотики, лично курировал эти «процедуры».

Хоботова, по данным Telegram-каналов и СМИ, посещала центр в Дедовске не реже раза в месяц, проводя «тренинги». Следствие выясняет, была ли она осведомлена о методах своих подчинённых или сама их инициировала. Интересно, что за плечами у Хоботовой — неоднократные судебные иски от родителей и негативные отзывы, но центр продолжал работать незаконно, без лицензии.

Реакция властей и родителей

Полиция и Следственный комитет возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы, причинении вреда здоровью и возможном вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Несколько сотрудников рехаба уже задержаны, а дети переданы под опеку государства или возвращены семьям.

Напомним, что детей заманивали обещаниями психологической поддержки в избавлении от зависимостей, а по факту запирали, избивали и держали в страхе. Содержание в рехабе обходилось в более чем 100 тысяч рублей в месяц.