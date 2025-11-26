Россия и США
25 ноября, 23:12

Комнату детских пыток обнаружили в накрытом силовиками рехабе в Подмосковье

Комната детских пыток обнаружена в подмосковном рехабе в Дедовске, куда 23 ноября пришли силовики. Как пишет SHOT, администратор центра сам оказался судимым за хранение и распространение наркотиков.

В здании была специальная комната, где держали подопечных, которые нарушали «правила» рехаба и не подчинялись его сотрудникам. Кроме того, работники центра заставляли детей улыбаться, чтобы делать «довольные» фотографии и отправлять их родителям с отчëтом о своей «работе». Звонки домой пациентам рехаба разрешали лишь на 5 минут и только по громкой связи, чтобы дети не могли пожаловаться и рассказать о реальном положении дел.

Рехаб, где избивали и издевались над подростками. Фото © Telegram / SHOT

Рехаб, где избивали и издевались над подростками. Фото © Telegram / SHOT

Избивали и давали корм для собак: Life.ru узнал о пытках детей в накрытом силовиками рехабе

По информации телеграм-канала, владелица рехаба Анна Хоботова посещала центр в Дедовске минимум раз в месяц и проводила там с детьми различные тренинги, на которых, в том числе, заполнялись «дневники чувств». Была ли она в курсе бесчеловечных методов своих сотрудников — предстоит выяснить следствию.

«Дневник чувств», который заставляли вести детей в рехабе. Фото © Telegram / SHOT

«Дневник чувств», который заставляли вести детей в рехабе. Фото © Telegram / SHOT

Напомним, следователи возбудили уголовное дело после выявления подпольного реабилитационного центра в Дедовске, где удерживали более двадцати подростков. Детей заманивали обещаниями психологической поддержки в избавлении от зависимостей, а по факту запирали, избивали и держали в страхе. Содержание в рехабе обходилось в более чем 100 тысяч рублей в месяц.

Обложка © Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
