Избивали и давали корм для собак: Life.ru узнал о пытках детей в накрытом силовиками рехабе

Подросток, которого доставили в больницу после пыток в элитном подмосковном рехабе Анны Хоботовой, борется за жизнь. По словам врачей, у 16-летнего Ромы отказали почки, поэтому шанс на выход из комы минимален.

Подросток впал в кому после пыток в рехабе. Фото © Telegram / SHOT

Как выяснил телеграм-канал SHOT, силовики накрыли центр ещё 23 ноября после того, как медики сообщили, что к ним поступил избитый до полусмерти парень. Следователи сейчас прорабатывают показания: по предварительным данным, особенно жестоко «лечил» детей администратор Владимир Балабриков, а помогала ему 18-летняя Милана, которая формально считалась пациенткой.

Условия, в которых держали детей. Фото © Telegram / SHOT

Условия, в которых держали детей. Фото © Telegram / SHOT

Родители рассказывают одно и то же: подростков били, держали голодными, ломали морально. И всё это, по их словам, происходило на глазах у Хоботовой, которая предпочитала не замечать беспредел. Балабриков уже арестован, а завтра суд решит судьбу его «помощницы».

По данным телеграм-канала, в рехабе детей заставляли есть собачий корм и не давали ходить в туалет. Не исключается также, что сотрудники могли применять к подопечным сексуальное насилие — сейчас эта информация проверяется. За малейшие проступки в центре детей могли связать, не отпускали в туалет, а также заставляли вести «дневник чувств», где нужно было писать тысячи однотипных фраз. В случае неповиновения вместо обычной еды детям сыпали в тарелки собачий корм. Предварительно, 16-летний парень мог пострадать из-за этого — он был душевнобольным и не понимал, что от него требуется. Недовольные подопечным сотрудники центра 5 дней морили его голодом и избивали.

Кроме того, по словам детей, сотрудники и консультанты сами принимали наркотические вещества и алкоголь. Следователи также будут проверять эту информацию.

Ранее Life.ru писал, что следователи раскрыли подпольный центр в Дедовске, где удерживали более двадцати подростков. Детей заманивали обещаниями психологической поддержки в избавлении от зависимостей, а по факту запирали, избивали и держали в страхе.