Более 100 тысяч в месяц стоил подмосковный рехаб, где истязали подростков

Подмосковный реабилитационный центр, где удерживали и истязали более 20 подростков, стоил от 100 тысяч рублей в месяц. Клиника обещала родителям с достатком работу с психологами и индивидуальный подход. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рехаб для подростков. Фото © Telegram/Mash

В основном на лечение туда отправляли бизнесмены, у которых не хватает времени на детей. Один из таких родителей, отец 13-летней девочки, подтвердил, что в рехабе применяли физические наказания за нарушения правил.

Подростков направляли не только для лечения зависимостей от наркотиков и алкоголя, но также от гаджетов и игромании. Многие из них оставались в центре на месяцы, последний заезд начался в августе. Вместо терапии детей заставляли выполнять домашние дела и задания на «дисциплину».

Следователи подмосковного СК продолжают выяснять обстоятельства дела.

Как сообщал Life.ru, в Подмосковье возбудили уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске. Родителям предлагали официальные контракты и обещали помощь психологов, но на практике дети сталкивались с побоями и жестоким обращением. 23 ноября в реанимацию попал 16-летний подросток — без сознания и с множественными травмами головы, тела и конечностей, а также со следами связывания.