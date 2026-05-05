«Я счастлив»: Гуф поделился эмоциями после закрытия уголовного дела

Сбросив груз с плеч, рэпер Гуф встретил новость об отмене приговора с явным облегчением. Своими переживаниями он поделился с корреспондентом Life.ru.

Сам Алексей Долматов (так зовут рэпера на самом деле) заявил, что сейчас ему некогда думать об отъезде – дел в Москве невпроворот, так что за границу он пока не собирается.

«Я счастлив. Уезжать не собираюсь — в Москве очень дел много», — заявил музыкант, поблагодарив журналистов.

Напомним, сегодня Московский областной суд принял решение об отмене уголовного преследования в отношении Долматова, ранее приговорённого к условному сроку в один год. Основанием для отмены стало примирение сторон. Уголовное дело касалось инцидента с ограблением сотрудника правоохранительных органов, произошедшего в подмосковной бане. Одновременно с отменой преследования, суд снял ранее примененную меру пресечения в виде подписки о невыезде.