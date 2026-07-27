Никита Кологривый — это новый Юрий Хой: Что известно о фильме «Сектор Газа», актёрах, сюжете и дате выхода

В 1987 году в Воронеже появилась группа «Сектор Газа», которой вскоре предстояло стать одним из самых узнаваемых коллективов отечественного рока. Юрий Клинских, взявший псевдоним Хой, пел о провинциальной жизни без прикрас, смешивал панк с фольклором и не стеснялся выражений. Его песни расходились по стране на переписанных кассетах, а некоторые из них слушают до сих пор. Теперь историю Хоя перенесут на экран, а главную роль исполнит Никита Кологривый. В честь дня рождения главного солиста, 27 июля, Life.ru рассказывает, о чём будет фильм «Сектор Газа», кто вошёл в актёрский состав и когда ждать премьеру.

О чём будет фильм «Сектор Газа»?

Фильм про Юрия Хоя: дата выхода, актёры и сюжет. Фото © YouTube / Теперь я Знаю

«Сектор Газа» станет полнометражной биографической драмой, посвящённой судьбе Юрия Клинских и созданной им группе. На разных этапах проект также упоминался под названиями «Хой!» и «Хой. Домой», однако в актуальной карточке онлайн-кинотеатра он представлен именно как «Сектор Газа». Отправной точкой истории станет Воронеж 1987 года. Юрий Клинских, он же Хой, выходит на сцену местного Дома культуры и начинает путь, который вскоре превратит простого заводского рабочего и бывшего инспектора ГАИ в одного из самых узнаваемых рок-музыкантов страны. Картина расскажет о судьбе и творчестве бессменного лидера группы, ставшей голосом целого поколения.

При этом создатели решили отказаться от привычной схемы байопика, в котором биографию героя последовательно пересказывают от детства до последних лет. Основное действие развернётся в течение трёх последних дней жизни Хоя. Музыкант возвращается в Воронеж, встречается с близкими, вспоминает прошлое и пытается понять, что осталось за громкой славой, гастролями и любовью огромной аудитории. Через воспоминания зрителям покажут важнейшие эпизоды его жизни, первые выступления, появление «Сектора Газа», взлёт группы и личные драмы Юрия.

Почему Юрия Хоя сыграет Никита Кологривый

Кто исполнит роли участников группы «Сектор Газа»? Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Главная роль досталась Никите Кологривому, известному зрителям по сериалам «Комбинация», «Два холма» и фильму «По щучьему велению». Имя исполнителя раскрыли в сентябре 2025 года во время презентации на фестивале «Новый сезон». Ранее среди возможных претендентов на роль Хоя называли Юру Борисова, Кузьму Сапрыкина и Никиту Еленева. Однако режиссёр Владимир Щегольков искал не столько портретное сходство, сколько артиста с похожей внутренней свободой, непосредственностью и энергетикой. Именно эти качества постановщик увидел в Кологривом.

Первую тизер-сцену создатели показали зрителям ещё до начала основной части съёмок. В ней герой Кологривого выходит на сцену конкурса талантов с баяном и исполняет «Колхозный панк». Ролик вызвал неоднозначную реакцию, часть поклонников посчитала, что актёр недостаточно похож на Хоя, а сам музыкант получился слишком грубым. Впрочем, полноценного трейлера с основными сюжетными линиями пока нет, поскольку опубликованный PREMIER ролик официально называется именно тизер-сценой.

Кто ещё сыграет в фильме «Сектор Газа»?

Какие актёры снимаются в фильме про Юрия Хоя? Фото © ТАСС / Елена Мельникова, Артем Геодакян

Помимо Никиты Кологривого в фильме мы увидим Михаила Пореченкова, который исполняет роль Привалова. Иван Охлобыстин сыграет мэра Воронежа. Пока не известно, будет ли у этого героя конкретный исторический прототип или он станет собирательным образом городского чиновника.

А ещё в актёрский состав, как заявлено, вошли Игорь Чернявый и Вера Островская. В профессиональных кинобазах герой Чернявого обозначен как двойник Хоя, однако его значение для сюжета пока не раскрывается. Кроме того, есть слухи об участии Тимофея Трибунцева, Кирилла Кяро и Александра Баширова. Но пока что роли этих артистов создатели держат в секрете.

Когда выйдет фильм «Сектор Газа»?

Когда выйдет фильм «Сектор Газа» с Никитой Кологривым? Фото © Telegram / Никита Кологривый

Первоначально премьеру фильма планировали на 2026 год, а некоторые издания называли даже более узкий срок — осень. Однако эти сведения уже устарели. Сейчас на официальной странице PREMIER указан 2027 год. Точная дата выхода пока не объявлена. Там же проекту присвоено возрастное ограничение 16+. Площадкой показа заявлен PREMIER, однако информации о возможном предварительном прокате в кинотеатрах пока нет.

Сумеет ли Никита Кологривый проникнуться образом Юрия Хоя, станет понятно лишь после премьеры. Пока же создателям предстоит найти баланс между художественным вымыслом и реальной биографией музыканта. Кстати, недавно Life.ru разобрался, насколько сильно Александр Дюма и кинематограф изменили историю настоящего д'Артаньяна!