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27 июля, 15:40

Никита Кологривый — это новый Юрий Хой: Что известно о фильме «Сектор Газа», актёрах, сюжете и дате выхода

Оглавление
О чём будет фильм «Сектор Газа»?
Почему Юрия Хоя сыграет Никита Кологривый
Кто ещё сыграет в фильме «Сектор Газа»?
Когда выйдет фильм «Сектор Газа»?

Правда ли, что Никита Кологривый примерит образ Юрия Хоя в новом фильме о «Секторе Газа»? Почему проект сменил сроки выхода и чего именно ждать от премьеры? Life.ru собрал всё, что известно о картине, и готов рассказать!

Когда выйдет фильм «Сектор Газа», кто исполнит главную роль и чего ждать от кинопремьеры? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Алексей Смагин, © Wikipedia, с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда выйдет фильм «Сектор Газа», кто исполнит главную роль и чего ждать от кинопремьеры? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Алексей Смагин, © Wikipedia, с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1987 году в Воронеже появилась группа «Сектор Газа», которой вскоре предстояло стать одним из самых узнаваемых коллективов отечественного рока. Юрий Клинских, взявший псевдоним Хой, пел о провинциальной жизни без прикрас, смешивал панк с фольклором и не стеснялся выражений. Его песни расходились по стране на переписанных кассетах, а некоторые из них слушают до сих пор. Теперь историю Хоя перенесут на экран, а главную роль исполнит Никита Кологривый. В честь дня рождения главного солиста, 27 июля, Life.ru рассказывает, о чём будет фильм «Сектор Газа», кто вошёл в актёрский состав и когда ждать премьеру.

О чём будет фильм «Сектор Газа»?

Фильм про Юрия Хоя: дата выхода, актёры и сюжет. Фото © YouTube / Теперь я Знаю

Фильм про Юрия Хоя: дата выхода, актёры и сюжет. Фото © YouTube / Теперь я Знаю

«Сектор Газа» станет полнометражной биографической драмой, посвящённой судьбе Юрия Клинских и созданной им группе. На разных этапах проект также упоминался под названиями «Хой!» и «Хой. Домой», однако в актуальной карточке онлайн-кинотеатра он представлен именно как «Сектор Газа». Отправной точкой истории станет Воронеж 1987 года. Юрий Клинских, он же Хой, выходит на сцену местного Дома культуры и начинает путь, который вскоре превратит простого заводского рабочего и бывшего инспектора ГАИ в одного из самых узнаваемых рок-музыкантов страны. Картина расскажет о судьбе и творчестве бессменного лидера группы, ставшей голосом целого поколения.

При этом создатели решили отказаться от привычной схемы байопика, в котором биографию героя последовательно пересказывают от детства до последних лет. Основное действие развернётся в течение трёх последних дней жизни Хоя. Музыкант возвращается в Воронеж, встречается с близкими, вспоминает прошлое и пытается понять, что осталось за громкой славой, гастролями и любовью огромной аудитории. Через воспоминания зрителям покажут важнейшие эпизоды его жизни, первые выступления, появление «Сектора Газа», взлёт группы и личные драмы Юрия.

Почему Юрия Хоя сыграет Никита Кологривый

Кто исполнит роли участников группы «Сектор Газа»? Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Кто исполнит роли участников группы «Сектор Газа»? Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Главная роль досталась Никите Кологривому, известному зрителям по сериалам «Комбинация», «Два холма» и фильму «По щучьему велению». Имя исполнителя раскрыли в сентябре 2025 года во время презентации на фестивале «Новый сезон». Ранее среди возможных претендентов на роль Хоя называли Юру Борисова, Кузьму Сапрыкина и Никиту Еленева. Однако режиссёр Владимир Щегольков искал не столько портретное сходство, сколько артиста с похожей внутренней свободой, непосредственностью и энергетикой. Именно эти качества постановщик увидел в Кологривом.

Первую тизер-сцену создатели показали зрителям ещё до начала основной части съёмок. В ней герой Кологривого выходит на сцену конкурса талантов с баяном и исполняет «Колхозный панк». Ролик вызвал неоднозначную реакцию, часть поклонников посчитала, что актёр недостаточно похож на Хоя, а сам музыкант получился слишком грубым. Впрочем, полноценного трейлера с основными сюжетными линиями пока нет, поскольку опубликованный PREMIER ролик официально называется именно тизер-сценой.

Кто ещё сыграет в фильме «Сектор Газа»?

Какие актёры снимаются в фильме про Юрия Хоя? Фото © ТАСС / Елена Мельникова, Артем Геодакян

Какие актёры снимаются в фильме про Юрия Хоя? Фото © ТАСС / Елена Мельникова, Артем Геодакян

Помимо Никиты Кологривого в фильме мы увидим Михаила Пореченкова, который исполняет роль Привалова. Иван Охлобыстин сыграет мэра Воронежа. Пока не известно, будет ли у этого героя конкретный исторический прототип или он станет собирательным образом городского чиновника.

А ещё в актёрский состав, как заявлено, вошли Игорь Чернявый и Вера Островская. В профессиональных кинобазах герой Чернявого обозначен как двойник Хоя, однако его значение для сюжета пока не раскрывается. Кроме того, есть слухи об участии Тимофея Трибунцева, Кирилла Кяро и Александра Баширова. Но пока что роли этих артистов создатели держат в секрете.

Когда выйдет фильм «Сектор Газа»?

Когда выйдет фильм «Сектор Газа» с Никитой Кологривым? Фото © Telegram / Никита Кологривый

Когда выйдет фильм «Сектор Газа» с Никитой Кологривым? Фото © Telegram / Никита Кологривый

Первоначально премьеру фильма планировали на 2026 год, а некоторые издания называли даже более узкий срок — осень. Однако эти сведения уже устарели. Сейчас на официальной странице PREMIER указан 2027 год. Точная дата выхода пока не объявлена. Там же проекту присвоено возрастное ограничение 16+. Площадкой показа заявлен PREMIER, однако информации о возможном предварительном прокате в кинотеатрах пока нет.

Кологривый показался в образе Юрия Хоя на съёмках байопика про легенду рока
Кологривый показался в образе Юрия Хоя на съёмках байопика про легенду рока

Сумеет ли Никита Кологривый проникнуться образом Юрия Хоя, станет понятно лишь после премьеры. Пока же создателям предстоит найти баланс между художественным вымыслом и реальной биографией музыканта. Кстати, недавно Life.ru разобрался, насколько сильно Александр Дюма и кинематограф изменили историю настоящего д'Артаньяна!

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Софья Кузнецова
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