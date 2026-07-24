Владельцы корабля из «Одиссеи» потребовали от Universal оплатить ремонт

Шведские владельцы исторической копии корабля викингов, появившейся в фильме Кристофера Нолана «Одиссея», обратились к Universal с требованием компенсировать затраты на восстановление судна. По их словам, после окончания съёмочного периода корабль вернули с повреждениями, однако обещанной оплаты ремонта они так и не получили. Об этом пишет The Guardian.

Речь идёт о судне Glad av Gillberga, которое принадлежит некоммерческой организации Vikingaleden из шведского Вермланда. Корабль почти 30 лет участвовал в морских походах и создавался как реконструкция судна эпохи викингов — его прообразом стал корабль XI века, обнаруженный во время раскопок в датском Роскилле-фьорде.

Во время работы над «Одиссеей» корабль находился в распоряжении съёмочной группы около полугода. После возвращения владельцы обнаружили повреждения конструкции, в том числе в районе кормы и мачты. По данным Vikingaleden, представители Universal ранее согласились возместить расходы, если после съёмок судно потребуется ремонтировать.

Организация подготовила счёт примерно на $6 тыс. — в эту сумму вошли только материалы. Работу добровольцев, которые занимались восстановлением корабля, владельцы оплачивать не стали. Несмотря на это, спустя год после выставления счёта деньги, как утверждается, так и не поступили. Председатель Vikingaleden Петер Олауссон рассказал, что участие корабля в крупном фильме стало поводом для гордости, однако ситуация с ремонтом оставила неприятное впечатление.

«Мы взимаем плату только за стоимость материалов, а не за работу. Конечно, Universal может себе позволить эти 6 000 долларов. Мы чувствуем себя забытыми», — сказал Олауссон.

По словам председателя, судно уже снова находится в рабочем состоянии, однако он считает, что студия нарушила прежнюю договорённость. Организация, объединяющая около 200 человек и занимающаяся развитием центра с музеем, продолжает ждать компенсации. Universal пока не дала комментариев по поводу претензий владельцев корабля.

В «Одиссее» Glad av Gillberga использовался как часть морской флотилии. Главным судном героя Одиссея стал норвежский 35-метровый корабль Draken Harald Hårfagre. Его капитан Бьёрн Оландер ранее рассказывал, что шестимесячные съёмки у берегов Греции и Италии стали серьёзным испытанием для экипажа: корабль переделали под античное судно, убрав современные элементы, а команда жила прямо на открытой палубе.

Фильм с Мэттом Дэймоном, Томом Холландом, Энн Хэтэуэй и Зендеей, основанный на поэме Гомера о возвращении Одиссея после Троянской войны, собрал $264 млн за первые выходные проката при заявленном бюджете около $250 млн.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что его инструмент на базе искусственного интеллекта Grok Imagine создаст полнометражную экранизацию древнегреческой поэмы Гомера «Одиссея». По словам Маска, фильм станет «исторически достоверной» версией произведения. Бизнесмен отметил, что работа над проектом уже ведётся, а завершить её планируется к концу 2026 года. Позже Маск выразил готовность вложить 100 миллионов долларов в Мела Гибсона на съёмки фильма. Один из пользователей предложил бизнесмену профинансировать съёмки экранизации с исторически точными деталями. По условиям автора идеи, все реплики должны быть точно взяты из оригинальной поэмы. Примерно через восемь часов Маск лаконично ответил: «Я за».