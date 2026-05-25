Кологривый показался в образе Юрия Хоя на съёмках байопика про легенду рока

Никита Кологривый впервые показался в образе Юрия Хоя — основателя панк-группы «Сектор Газа». Минувшей осенью стало известно, что актёр сыграет легенду русского рока в новом байопике. По всей видимости, съёмки уже в разгаре.

Видно, что актёр одет во всё чёрное. Не забыли костюмеры и об одной неотъемлемой части образа Хоя — чёрных солнцезащитных очках.

Напомним, об участии Никиты Кологривого в байопике о Юрии Хое стало известно осенью. Артисту уготована главная роль.