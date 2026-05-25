Кологривый показался в образе Юрия Хоя на съёмках байопика про легенду рока
Никита Кологривый в образе Юрия Хоя. Обложка © Telegram / Никита Кологривый
Никита Кологривый впервые показался в образе Юрия Хоя — основателя панк-группы «Сектор Газа». Минувшей осенью стало известно, что актёр сыграет легенду русского рока в новом байопике. По всей видимости, съёмки уже в разгаре.
Никита Кологривый в образе Юрия Хоя. Видео © Telegram / Никита Кологривый
Видно, что актёр одет во всё чёрное. Не забыли костюмеры и об одной неотъемлемой части образа Хоя — чёрных солнцезащитных очках.
Напомним, об участии Никиты Кологривого в байопике о Юрии Хое стало известно осенью. Артисту уготована главная роль.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».