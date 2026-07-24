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24 июля, 20:18

Актёр Юрий Лопарев скончался в возрасте 73 лет после борьбы с онкологией

Юрий Лопарев. Фото © Кадр из фильма «Отдел», реж. Владимир Нахабцев, сц. Евгений Унгард, Павел Гельман, Олег Бабицкий

Юрий Лопарев. Фото © Кадр из фильма «Отдел», реж. Владимир Нахабцев, сц. Евгений Унгард, Павел Гельман, Олег Бабицкий

Российский актёр Юрий Лопарев скончался в возрасте 73 лет. Эту информацию подтвердил его коллега Юрий Гумиров. Зрители хорошо знают Лопарева по ролям в сериалах «След» и «Ликвидация».

Артист долго лечился от онкологического заболевания. Гумиров добавил, что актёр старался не обсуждать свою болезнь с окружающими.

«У него были необыкновенные глаза, вызывал доверие, органика сумасшедшая была. Такой дед, которого можно всегда на лавке увидеть, ему зритель верил»,приводит слова коллеги aif.ru.

Гумиров в последний раз общался с Лопаревым незадолго до премьеры спектакля. Эту постановку подготовили дочери Гумирова. Актёр не смог прийти на показ из-за плохого самочувствия.

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Ранее в 77 лет умер российский актёр Юрий Чигров. Это произошло 20 июля. Коллеги Чигрова сообщили, что он боролся с онкологией четвёртой стадии.

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Лия Мурадьян
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