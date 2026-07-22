Человек, вернувший нам вкус настоящей русской кухни: Умер телеведущий Максим Сырников
Ведущий программы «Монастырская кухня» Максим Сырников умер на 61-м году жизни
Обложка © VK / Максим Сырников
Ушел из жизни известный шеф-повар и телеведущий Максим Сырников. О случившемся сообщил публицист Егор Холмогоров в своем Telegram-канале.
Кулинару было 60 лет. Холмогоров назвал его великим практиком, историком русской кухни и защитником чести отечественной культуры.
Известно, что некоторое время Сырников находился в больнице, но затем покинул медучреждение. Конкретную причину смерти публицист не озвучил.
Смерть Сырникова также прокомментировал генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников. Он отметил уникальную способность ведущего видеть за простыми вещами в тарелке красоту и дух России, святость и традицию, которую тот возвращал людям через гастрономию.
Максим Сырников родился в 1965 году в Санкт-Петербурге. После окончания Института культуры и искусств он вёл кулинарные колонки в журнале «Сноб» и других изданиях. Повар написал множество книг, посвященных национальной кухне. Последние несколько лет зрители знали его как бессменного ведущего программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас».
Максим Сырников неоднократно давал комментарии Life.ru. Последний — 15 июня — о том, что же такое солянка: суп или тушёная капуста. Также кулинар назвал нетривиальные блюда с пикшей, которые потянут на высокую кухню, раскрыл причину всплеска интереса американцев к гречке из России и рассказал, почему Дональду Трампу подарили ящик нашей красной икры.
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