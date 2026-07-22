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Регион
22 июля, 15:57

Человек, вернувший нам вкус настоящей русской кухни: Умер телеведущий Максим Сырников

Ведущий программы «Монастырская кухня» Максим Сырников умер на 61-м году жизни

Обложка © VK / Максим Сырников

Обложка © VK / Максим Сырников

Ушел из жизни известный шеф-повар и телеведущий Максим Сырников. О случившемся сообщил публицист Егор Холмогоров в своем Telegram-канале.

Кулинару было 60 лет. Холмогоров назвал его великим практиком, историком русской кухни и защитником чести отечественной культуры.

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Известно, что некоторое время Сырников находился в больнице, но затем покинул медучреждение. Конкретную причину смерти публицист не озвучил.

Смерть Сырникова также прокомментировал генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников. Он отметил уникальную способность ведущего видеть за простыми вещами в тарелке красоту и дух России, святость и традицию, которую тот возвращал людям через гастрономию.

Максим Сырников родился в 1965 году в Санкт-Петербурге. После окончания Института культуры и искусств он вёл кулинарные колонки в журнале «Сноб» и других изданиях. Повар написал множество книг, посвященных национальной кухне. Последние несколько лет зрители знали его как бессменного ведущего программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас».

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Максим Сырников неоднократно давал комментарии Life.ru. Последний — 15 июня — о том, что же такое солянка: суп или тушёная капуста. Также кулинар назвал нетривиальные блюда с пикшей, которые потянут на высокую кухню, раскрыл причину всплеска интереса американцев к гречке из России и рассказал, почему Дональду Трампу подарили ящик нашей красной икры.

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Никита Никонов
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