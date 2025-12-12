«Никто не сравнится»: Историк кухни защитил традиционные блюда России после 28-го места в мировом рейтинге

Российская кухня заняла 28-е место в мировом рейтинге, и такие результаты не вызывают ни радости, ни огорчения. Об этом в разговоре с Life.ru рассказал председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», автор книг по истории русской кухни Максим Сырников.

Он отметил, что русская кухня остаётся малоизвестной не только за рубежом, но и в самой России, особенно среди молодёжи, из-за недостатка информации, что является серьёзной проблемой. Вместо популяризации национальных блюд в обществе создаётся ажиотаж вокруг кухонь других стран — японской, китайской, итальянской и т.д.

«В реальности у нас настолько богатые кулинарные традиции и кухня самая разнообразная, обширная и абсолютно неповторимая по сравнению с кухнями других народов, никто с нами не сравнится. Такие блюда, как щи с квашеной капустой, рассольники, солянки — ничего подобного в других кухнях нет. Можно вспомнить знаменитые наши окрошки, ботвинью, бесконечное количество пирогов с самой разной начинкой», — рассказал Сырников.

Историк уверен, что повышение грамотности в вопросах, касающихся национальной русской кухни, и формирование уважения к ней среди россиян, особенно молодёжи, сыграет ключевую роль в её дальнейшем признании и популяризации за границей. В стране недостаточно качественных ресторанов русской кухни, тогда как суши-баров и пиццерий много, из-за чего интерес к исконно русской еде падает — люди просто не пробуют и не узнают её.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в обновлённом рейтинге самой неприятной еды мира оказалось 29 российских блюд. Худшим из них признан салат «Индигирка» — традиционное якутское блюдо, которое готовят из замороженной рыбы с растительным маслом, луком и перцем. Из всех российских позиций «Индигирка» получила наихудшую оценку — 2,7 балла из 5 возможных.