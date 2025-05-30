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30 мая, 11:34

«Сапожник без сапог не убедит публику»: Историк поспорил с владельцем «Теремка» о популярности русской кухни за рубежом

Историк Марусенков: Многие блюда русской кухни особенно востребованы за рубежом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Helena Zolotuhina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Helena Zolotuhina

Историк кулинарии Максим Марусенков поспорил с владельцем «Теремка» Михаилом Гончаровым о популярности русской кухни за границей. В беседе с Life.ru эксперт заявил, что многие наши блюда особенно востребованы среди иностранцев.

Хотя русская кухня за границей и не достигла той известности, которой достойна, Марусенков не может сказать, что она совсем неизвестна. Такие блюда, как борщ, щи, пельмени, блины и оливье (часто называемый «русским салатом»), пользуются определённой популярностью.

Во Франции популярна кулебяка, которая фактически стала блюдом французской кухни. Но это всё результат прошлых, а не современных усилий. И здесь можно согласиться с Гончаровым: для популяризации русской кухни за рубежом нужны активные действия множества людей.

Максим Марусенков

Кандидат филологических наук, историк кулинарии

Во Франции популярна кулебяка, которая фактически стала блюдом французской кухни. Но это всё результат прошлых, а не современных усилий. И здесь можно согласиться с Гончаровым: для популяризации русской кухни за рубежом нужны активные действия множества людей.
Во Франции популярна кулебяка, которая фактически стала блюдом французской кухни. Но это всё результат прошлых, а не современных усилий. И здесь можно согласиться с Гончаровым: для популяризации русской кухни за рубежом нужны активные действия множества людей.

Однако прежде всего, убеждён собеседник Life.ru, необходимо возродить интерес к традиционной русской кухне в самой России. По его словам, сапожник без сапог не сможет убедить публику в высоком качестве своего товара.

Какие блюда на самом деле русские? Шеф-повар назвал основу национальной кухни
Какие блюда на самом деле русские? Шеф-повар назвал основу национальной кухни

Ранее основатель «Теремка» Михаил Гончаров объяснил, почему итальянская кухня завоевала мир, а русская — нет. Он считает, что для продвижения наших блюд за границей нужна широкая инициатива от бизнеса, а не просто отдельные рестораны.

Екатерина Хмелева
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