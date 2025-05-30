«Сапожник без сапог не убедит публику»: Историк поспорил с владельцем «Теремка» о популярности русской кухни за рубежом

Историк кулинарии Максим Марусенков поспорил с владельцем «Теремка» Михаилом Гончаровым о популярности русской кухни за границей. В беседе с Life.ru эксперт заявил, что многие наши блюда особенно востребованы среди иностранцев.

Хотя русская кухня за границей и не достигла той известности, которой достойна, Марусенков не может сказать, что она совсем неизвестна. Такие блюда, как борщ, щи, пельмени, блины и оливье (часто называемый «русским салатом»), пользуются определённой популярностью.

Во Франции популярна кулебяка, которая фактически стала блюдом французской кухни. Но это всё результат прошлых, а не современных усилий. И здесь можно согласиться с Гончаровым: для популяризации русской кухни за рубежом нужны активные действия множества людей. Максим Марусенков Кандидат филологических наук, историк кулинарии

Однако прежде всего, убеждён собеседник Life.ru, необходимо возродить интерес к традиционной русской кухне в самой России. По его словам, сапожник без сапог не сможет убедить публику в высоком качестве своего товара.