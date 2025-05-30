Основатель «Теремка» рассказал, почему русская кухня непопулярна за границей

Чтобы русская кухня стала популярной за границей, её нужно продвигать массово — по модели шаурмы и донер-кебаба, а не ограничиваться единичными ресторанами. Такое мнение высказал основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

По его словам, успех итальянской и японской кухни в мире стал возможен благодаря тому, что в XX веке сотни тысяч итальянцев и японцев развивали их в США — независимо друг от друга. То же самое произошло с McDonald’s: глобальная экспансия началась лишь после того, как сеть стала мощной корпорацией, а не когда у неё было всего 25 точек.

Гончаров считает, что для завоевания международного рынка нужно, чтобы не один «Теремок», а десятки предпринимателей открывали русские блинные за рубежом. При этом у всех должны быть блины с разными начинками — так же, как шаурма и дёнер покорили Европу и Россию.

«Тогда это станет явлением, в которое поверят люди. А если приедет Миша Гончаров и откроет один «Теремок» — это просто причуда странного человека», — приводит слова бизнесмена РБК.

Сама сеть «Теремок» уже пробовала выходить на зарубежный рынок: в 2016 году Гончаров открыл два ресторана на Манхэттене. Подготовка заняла несколько лет, в меню вошли блины, супы, сырники, гречка, квас и тархун. По словам предпринимателя, первые два года заведения работали «на отлично» по местным меркам, но в 2018 году столкнулись с давлением со стороны нью-йоркских чиновников. Санитарный врач города во время проверки задавал, по словам Гончарова, «удивительные вопросы»: есть ли у компании связи с Владимиром Путиным, не отмывают ли деньги и не проводят ли тайные встречи. В итоге «Теремок» закрыл точки в Нью-Йорке и больше не планирует зарубежную экспансию.