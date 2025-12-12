TasteAtlas выбрал самое отвратительное блюдо в России. В «мерзком‎» топе оно не впервые

В 2025 году 29 блюд из России оказались в обновлённом рейтинге самой отвратительной еды мира, который традиционно составляет гастрономический путеводитель TasteAtlas. Худшим из них признан салат индигирка. Якутское блюдо готовят из замороженной рыбы, приправленной растительным маслом, луком и перцем.

Из 29 российских блюд индигирка получила наихудшую оценку — 2,7 балла из пяти возможных. Остальные блюда варьируются от 3 до 3,9 баллов. Помимо данного салата, к наименее высоко оценённым также относятся холодец, кутья, щи и рассольник. Кстати, желеобразный мясной бульон с кусочками мяса возглавлял антирейтинг в 2024 году, а годом ранее в российском антитопе тоже была индигирка.

В этом году антирейтинг TasteAtlas оказался под доминированием Исландии. Первое место заняло блюдо свид — половина бараньей головы. Второе место досталось торраматюру, традиционному исландскому набору закусок февраля, включающему бараньи яички, тюленьи ласты и пюре из репы. На третьей строчке — форель по-наваррски, жареная рыба с беконом, завёрнутая в хамон.

А ранее Life.ru подсчитал, что в этом году классический новогодний стол из культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», включающий оливье, заливную рыбу, шпроты, мясную и рыбную нарезки, сыр и фрукты, может обойтись в 35 тысяч рублей. Еда может стать серьёзной статьёй расходов для семейного бюджета.