Маркетолог посчитал, как изменилась стоимость любимых новогодних салатов россиян

В России традиционные новогодние блюда, такие как салат оливье и селёдка под шубой, в этом году могут обойтись на 20-30% дороже по сравнению с прошлым, заявил маркетолог и предприниматель Юрий Караванов. По его словам, повышение цен связано сразу с двумя причинами: инфляцией и особенностями российской бизнес-модели, которая вынуждена учитывать рост стоимости продуктов перед праздниками.

«Из года в год на 10% у нас примерно инфляция повышается. Сейчас оливье подорожал на 20%, ещё дополнительно 10% накручивается за счёт праздника, за счёт того, что у нас в этом году также дополнительно идут налоги...», — объяснил эксперт.

Он посчитал, что в прошлом году порция оливье стоила примерно 140 рублей, а в нынешнем её цена выросла до 170-180 рублей. На конечную цену повялило также решение повысить ДНС до 22% Кроме того, бизнесу приходится искать дополнительные источники прибыли, особенно малому и среднему сектору, поскольку продукты питания — самый ходовой товар в праздничные дни.

«Есть производитель, которому надо сырьё добыть, поймать рыбу и перевести. А для работы производителя условия сейчас ужесточаются по причине ситуации в стране, что нужно дополнительно вводить налоги для того, чтобы страну нашу развивать», — отметил собеседник радио Sputnik.

Примечательно, что цены на главный новогодний фрукт — мандарины — за год снизились на 15%, сделав праздничный стол россиян более доступным. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», медианная стоимость килограмма цитрусовых в октябре-ноябре составила 187 рублей.