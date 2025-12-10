Цены на социально значимые продукты в России снизились на 7%

Минимальные цены на социально значимые продукты в российских магазинах в ноябре 2025 года снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сильнее всего упали цены на рис и овощи борщевого набора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АКОРТ.

«Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях в ноябре 2025 года снизились на 7% по сравнению с ноябрём прошлого года», — говорится в сообщении.

Наиболее заметное снижение цен за год зафиксировано на рис (-38%), белокочанную капусту (-30%), картофель (-28%), лук и свеклу (-21%), морковь (-15%). Также подешевели сливочное масло (-17%), соль (-19%), сахар-песок (-14%), куриные яйца (-14%) и говядина (-13,5%). С ноября к октябрю социально значимая корзина подешевела на 1%, снизились цены на морковь (-13%), молоко (-6%), рис и пшено (-4%), пшеничную муку (-3%), сливочное масло и сахар-песок (-2%).

При этом сезонное подорожание некоторых овощей и фруктов продолжилось: картофель вырос на 7%, лук — на 4%, капуста — на 3%. Средняя наценка торговых сетей на товары «первой цены» составила 3%, снизившись на 1 п.п. к октябрю и на 2,4 п.п. за год. Товары с отрицательной наценкой в ноябре были зафиксированы у моркови, капусты, риса, куриных яиц и тушки цыплёнка-бройлера.

Ранее сообщалось, что снижение цен на сахар в декабре связано с перепроизводством и замедлением спроса на рынке. Осенью оптовые цены на сахар падали примерно на 10% от начала августа, когда стартовала активная переработка сахарной свёклы нового урожая. Цена была ниже годового уровня примерно на 18%, и аналитики ожидают дальнейшего снижения стоимости сахара.