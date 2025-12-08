Стало известно, во сколько обойдётся россиянам новогодний стол из «Иронии судьбы»
Обложка © Фильм «Ирония судьбы, Или с легким паром! », режиссер Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kino-teatr
Классический новогодний стол из культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» в этом году может пробить серьёзную брешь в семейном бюджете. Об этом заявила экономист Инна Литвиненко в интервью «Постньюс».
Она оценила стоимость известного многим набора продуктов для праздничного стола в 35 тысяч рублей. В эту сумму, по её словам, входят все традиционные блюда: оливье, заливная рыба, шпроты, мясная и рыбная нарезки, сыр и фрукты.
«Несмотря на простоту этих блюд, стоимость их выходит на самом деле немаленькая», — пояснила эксперт.
Литвиненко обратила внимание на стремительный рост цен: только ингредиенты для оливье за год подорожали на 25%, и тренд сохранится. По её мнению, верность россиян новогодним традициям спровоцирует ещё большее подорожание продуктов в праздничные дни.
