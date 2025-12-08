Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 18:59

Стало известно, во сколько обойдётся россиянам новогодний стол из «Иронии судьбы»

Обложка © Фильм «Ирония судьбы, Или с легким паром! », режиссер Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kino-teatr

Обложка © Фильм «Ирония судьбы, Или с легким паром! », режиссер Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kino-teatr

Классический новогодний стол из культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» в этом году может пробить серьёзную брешь в семейном бюджете. Об этом заявила экономист Инна Литвиненко в интервью «Постньюс».

Она оценила стоимость известного многим набора продуктов для праздничного стола в 35 тысяч рублей. В эту сумму, по её словам, входят все традиционные блюда: оливье, заливная рыба, шпроты, мясная и рыбная нарезки, сыр и фрукты.

«Несмотря на простоту этих блюд, стоимость их выходит на самом деле немаленькая», — пояснила эксперт.

Литвиненко обратила внимание на стремительный рост цен: только ингредиенты для оливье за год подорожали на 25%, и тренд сохранится. По её мнению, верность россиян новогодним традициям спровоцирует ещё большее подорожание продуктов в праздничные дни.

Внимание на кожуру! Как выбрать сочные и сладкие мандарины
Внимание на кожуру! Как выбрать сочные и сладкие мандарины

Кстати, проникнуться новогодней атмосферой поможет подборка Life.ru с новогодними шоу из нулевых. Вспомните, что мы смотрели под оливье 20 лет назад.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Новый год
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar