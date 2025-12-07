Внимание на кожуру! Как выбрать сочные и сладкие мандарины

Хороший мандарин должен быть равномерно окрашен, без крупных зелёных пятен и вмятин, с гладкой кожурой, а также отличаться упругостью, а не твёрдостью, рассказал доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. По его словам, вкусовые предпочтения могут различаться: одни ищут кислинку, другие — сочность или отсутствие косточек.

Чтобы выбрать спелый и качественный фрукт, стоит обратить внимание на несколько признаков. Во-первых, аромат: спелый мандарин источает яркий сладкий запах у основания, а его отсутствие говорит о том, что плод сорвали слишком рано. Во-вторых, кожура должна легко отставать от мякоти — это признак сочности.

Однако толщина кожуры зависит лишь от сорта, а не от качества. Лучше всего покупать мандарины на развес, чтобы иметь возможность выбрать каждый плод индивидуально. В упаковках или сетках один подпорченный фрукт может быстро привести к порче остальных, предупредил собеседник 360.ru.

Напомним, цены на главный новогодний фрукт — мандарины — за год снизились на 15%, сделав праздничный стол россиян более доступным. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», медианная стоимость килограмма цитрусовых в октябре-ноябре составила 187 рублей.