Ностальгия на максимум: 5 новогодних шоу из нулевых, которые мы смотрели всей семьёй

Последние годы новогодний телевизор превратился в унылое зрелище. Камеди-шоу на ТНТ давно перестали смешить, советские фильмы успели надоесть ещё в детстве, а слушать концерты артистов, которых знает только ваша бабушка, просто скучно. Мы даже не вспомним ни одного по-настоящему интересного новогоднего шоу последних лет! Но зато в нулевые делали такие крутые проекты, что их хочется пересматривать спустя двадцать лет. Мы составили список тех шоу и фильмов, которые остались в памяти целого поколения и до сих пор дарят ту самую новогоднюю магию. Готовьтесь к мощной волне ностальгии!

Ночь перед Рождеством: Киркоров-чёрт и Горилка

Новогодние фильмы и шоу из нулевых, которые все помнят до сих пор. Фото © Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», режиссёр Семен Горов / Kinopoisk

В 2002 году вышел мюзикл по гоголевской классике, который интересно смотреть даже сейчас, спустя больше 20 лет! Чёрт в исполнении Филиппа Киркорова, культовая песня «Горилка», огромное количество музыкальных номеров и звёзд нулевых — всё это создавало невероятную атмосферу праздника. Фильм снят максимально в стиле того времени: яркие декорации, пафосные костюмы, звёздный состав и музыка на каждом шагу.

Смотреть его сейчас — всё равно что пролистать альбом фотографий из прошлого. Вот молодой Киркоров с рогами и хвостом соблазняет героиню, вот известные артисты поют народные песни на современный лад, вот сказочные декорации, которые сейчас выглядят наивно, но от этого не менее обаятельно. Особенно круто, что фильм не просто экранизация Гоголя, а настоящее новогоднее шоу в формате полнометражного кино. Обязательно посмотрите на новогодних праздниках — гарантируем, что улыбка не сойдёт с лица.

Золушка: Сердючка, Лолита и Меладзе в одном флаконе

Лучшие новогодние программы и мюзиклы нулевых годов для ностальгии. Фото © Кадр из фильма «Золушка», режиссёр Семен Горов / Kino-teatr

Тот самый мюзикл 2003 года, где прозвучала легендарная песня «Он бы зарыдал, я бы улыбнулась, вот таки дела»! Мачеха в исполнении Лолиты, Сердючка в роли одной из дочек, Валерий Меладзе с так себе актёрской игрой, но зато с крутыми песнями — это квинтэссенция эстетики нулевых. Нереальная ностальгия и настроение той эпохи выкручены на триста процентов!

Сказка про Золушку превратилась в полноценное музыкальное шоу с участием всех звёзд российской эстрады. Костюмы блестят так, что можно ослепнуть, декорации поражают масштабом, а песни западают в душу с первого прослушивания. Смотреть этот мюзикл сейчас — это удовольствие особого рода. С одной стороны, понимаешь, что некоторые моменты выглядят наивно и даже смешно. С другой, именно эта наивность и делает просмотр таким тёплым и ламповым. Это время, когда верили в сказки и не стеснялись показывать эмоции. Обязательно пересмотрите!

За двумя зайцами: Сердючка, Пугачёва и вся рыночная эстетика нулевых

Что показывали по ТВ на Новый год в 2000-х: культовые проекты. Фото © Кадр из фильма «За двумя зайцами», режиссёр Максим Паперник / Kino-teatr

Шикарный фильм 2003 года собрал на экране всех главных звёзд того времени. Сердючка в роли звезды местного рынка, Алла Пугачёва, их совместная легендарная «Карди Бади» и гениальная фраза «Село — оно же и в Африке село» — всё это стало культовым. Фильм сняли по мотивам классической украинской пьесы, но адаптировали под начало нулевых так удачно, что получилась настоящая комедия эпохи. Яркие костюмы, рыночный шик, звёзды советской и постсоветской эстрады в одном кадре — концентрация ностальгии зашкаливает!

Пересматривать этот фильм сейчас особенно интересно: видно, как изменилась эстетика, какими были звёзды двадцать лет назад и насколько другим казалось тогда само понятие юмора. Сердючка была на пике популярности, Пугачёва ещё не уехала, а новогоднее настроение передавалось через экран даже спустя годы. Если хотите окунуться в атмосферу нулевых на полную катушку, этот фильм обязателен к просмотру. Вы точно не пожалеете!

Сорочинская Ярмарка: ещё одна доза Гоголя с Сердючкой и «ВИА Грой»

Новогоднее телевидение нулевых: «За двумя зайцами», «Ночь перед Рождеством» и другие хиты. Фото © Кадр из фильма «Сорочинская ярмарка», режиссёр Семен Горов / Kinopoisk

Ещё одна гоголевская интерпретация 2005 года, немного слабее, чем «Ночь перед Рождеством», но всё равно достойная внимания. Скорее всего, дело в летнем времени действия — настроение Нового года передаётся чуть меньше. Но зато «ВИА Гра» в полном составе, София Ротару в роли гадалки со своим коронным «Я ж его любила, а он меня не нашёл», и, опять же, Сердючка с огромным цветком на тюрбане! Концентрация звёзд и песен зашкаливает, каждые пять минут кто-то поёт, танцует или колдует.

Смотреть это сейчас — понимать, насколько изменились эстетика и вкусы зрителей. То, что тогда казалось верхом креатива, сейчас выглядит немного наивно, но от этого не менее обаятельно. Яркие костюмы, масштабные декорации, известные лица — всё это создаёт ощущение настоящего праздника. А главное — видно, что люди делали это с душой, не пытаясь просто отработать контракт. Смотрим и кайфуем от воспоминаний о том времени, когда всё было проще и искреннее!

«Оливье-шоу»: когда юмор был по-настоящему смешным

Фото © ТАСС / Алексей Ладыгин

Четырёхчасовое шоу 2009/2010 года стало легендой новогоднего телевидения. Да, по всем каналам шли новогодние программы до и после обращения президента, но Первый канал собрал тогда действительно смешных людей. «ПрожекторПерисХилтон», «Большая разница», куча звёзд того времени, пародии на пародии — и всё это без того натужного пафоса, с которым делают новогодние шоу сейчас. Юмор был живым, шутки попадали в цель, а пародии высмеивали именно то, что действительно было смешным.

Смотреть «Оливье-шоу» сейчас особенно интересно: понимаешь, насколько изменился юмор за пятнадцать лет. Тогда можно было шутить над всем, пародировать кого угодно и не бояться волны негатива. Атмосфера была лёгкой, праздничной, без попыток кого-то обидеть или самоутвердиться. Если первого выпуска покажется мало, можно посмотреть ещё и версию 2010/2011 года — там тоже было круто. Это тот редкий случай, когда четыре часа пролетают незаметно, а после просмотра остаётся ощущение настоящего праздника.