В России хотят ограничить показ «Маши и Медведя»

Демонстрацию мультипликационного сериала «Маша и Медведь» необходимо сократить в сетке вещания телеканалов и на онлайн-сервисах. Такое мнение высказал изданию «Абзац» политолог и общественный деятель Вадим Попов.

По мнению эксперта, сюжет мультфильма, где девочка Маша растёт без присмотра родителей и воспитывается медведем, идёт вразрез с устоявшимися российскими семейными ценностями. По его мнению, ребёнок, лишённый родительского влияния, формирует искажённое представление о важности полноценной и крепкой семьи.

События, разворачивающиеся на экране, могут быть неверно интерпретированы несовершеннолетними, что негативно отразится на их понимании института семьи, подчеркнул Попов.

«Этот продукт нельзя показывать детям. В нём россыпь вредных смыслов, противоречащих традиционным российским ценностям. Начнём с того, что главная героиня живёт одна, без родителей. Странный и опасный пример отчуждения для маленького ребёнка. Во-вторых, Маша – капризная, меркантильная девочка, если не проблемная. В первой серии все животные её боятся – почему?», — задался вопросом специалист.

По его словам, ещё одна сцена, которую не стоит показывать детям, особенно девочкам, – это любовная линия медведя. Медведица отвергает искренние чувства одного медведя, выбирая того, кто обладает большей силой и более дорогим подарком. Подобные эпизоды следует исключить из эфира телеканалов и стриминговых платформ, дополнил Попов.

Он также отметил, что внесение мультфильма в список запрещённых произведений пока нецелесообразно. Активист особо подчеркнул, что список спорных моментов в мультфильме не ограничивается перечисленными примерами. Эпизод, в котором Маша с помощью истерики вынуждает волков лечиться, также вызывает вопросы и может быть расценен как проявление жестокости главной героини по отношению к животным, заключил Попов.

А ранее Life.ru писал, что на Украине могут ограничить доступ к мультфильму «Маша и Медведь». В Раде считают, что правоохранители будут готовы ввести ограничительные меры на распространение контента на территории Незалежной.