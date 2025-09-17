В Ульяновской области обнаружили жуткую скульптуру Маши и Медведя

В селе Вальдиватское Ульяновской области обнаружена весьма своеобразная интерпретация популярных персонажей мультсериала «Маша и Медведь». Фотографии жутковатой скульптурной композиции опубликовал Telegram-канал «Симбирский шугожор».

Скульптура «Маша и Медведь». Фото © Telegram / Симбирский шугожор

Расположенная на детской площадке, по соседству с памятником Ленину, скульптура представляет собой весьма неординарное видение любимых мультипликационных героев. Медведь предстаёт с красными глазами и безумным выражением лица, а Маша — с асимметричным лицом, макияжем и экстравагантным нарядом, состоящим из короткого топа, юбки и жёлтого берета.

Пользователи в комментариях задались вопросом об авторстве. Многие выразили надежду, что скульптура является результатом детского творчества. Большинство сошлось во мнении, что образы получились крайне пугающими и далёкими от оригинальных персонажей мультфильма.