17 сентября, 20:54

В Ульяновской области обнаружили жуткую скульптуру Маши и Медведя

Обложка © Telegram / Симбирский шугожор

В селе Вальдиватское Ульяновской области обнаружена весьма своеобразная интерпретация популярных персонажей мультсериала «Маша и Медведь». Фотографии жутковатой скульптурной композиции опубликовал Telegram-канал «Симбирский шугожор».

Скульптура «Маша и Медведь». Фото © Telegram / Симбирский шугожор

Расположенная на детской площадке, по соседству с памятником Ленину, скульптура представляет собой весьма неординарное видение любимых мультипликационных героев. Медведь предстаёт с красными глазами и безумным выражением лица, а Маша — с асимметричным лицом, макияжем и экстравагантным нарядом, состоящим из короткого топа, юбки и жёлтого берета.

Пользователи в комментариях задались вопросом об авторстве. Многие выразили надежду, что скульптура является результатом детского творчества. Большинство сошлось во мнении, что образы получились крайне пугающими и далёкими от оригинальных персонажей мультфильма.

Петрович тонет: Памятник коммунальщикам затопило в Горно-Алтайске

Ранее необычный арт-объект установили в городе Качканар Свердловской области. Речь идёт о шестиметровой композиции под названием «Памятник ветрам Качканара», подаренной городу екатеринбургским подрядчиком. Однако многим местным жителям новая скульптура пришлась не по вкусу.

Виталий Приходько
