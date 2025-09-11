«Скелет селёдки в экскрементах»: Жители Урала увидели в памятнике ветру результат раздумий в туалете

В городе Качканар Свердловской области установка нового арт-объекта вызвала масштабное обсуждение среди местных жителей. Шестиметровую композицию под названием «Памятник ветрам Качканара», подаренную городу екатеринбургским подрядчиком, многие жители назвали глыбой фекалий.

Скандальный памятник ветру в Качканаре. Обложка © Telegram / Город Качканар

Скульптура по задумке символизирует вечный диалог уральских скал и ветров, создающих уникальную природную симфонию на границе Европы и Азии. Однако в социальных сетях развернулась активная дискуссия, где пользователи сравнивали монумент с гигантской кучей экскрементов с воткнутой рыбьей костью. Особенно часто проводились параллели с известной инсталляцией Урса Фишера «Большая глина №4», недавно демонтированной в Москве.

Критики проекта указывали, что следовало бы сосредоточить ресурсы на непосредственном выполнении дорожных работ, а не на художественных экспериментах. В комментариях жители отмечали: «Лучше бы на том самом Магистральном кольце починили дорогу» и «Рабочее название памятника: «Скелет селёдки в экскрементах ископаемого мамонта!».

Более того, текущее состояние монумента не является окончательным. В ближайшее время композицию планируется дополнить каменной отделкой и архитектурной подсветкой, которая будет синхронизирована с работой уличного освещения.