«Скелет селёдки в экскрементах»: Жители Урала увидели в памятнике ветру результат раздумий в туалете
В Свердловской области жители раскритиковали новый памятник, похожий на фекалии
В городе Качканар Свердловской области установка нового арт-объекта вызвала масштабное обсуждение среди местных жителей. Шестиметровую композицию под названием «Памятник ветрам Качканара», подаренную городу екатеринбургским подрядчиком, многие жители назвали глыбой фекалий.
Скульптура по задумке символизирует вечный диалог уральских скал и ветров, создающих уникальную природную симфонию на границе Европы и Азии. Однако в социальных сетях развернулась активная дискуссия, где пользователи сравнивали монумент с гигантской кучей экскрементов с воткнутой рыбьей костью. Особенно часто проводились параллели с известной инсталляцией Урса Фишера «Большая глина №4», недавно демонтированной в Москве.
Критики проекта указывали, что следовало бы сосредоточить ресурсы на непосредственном выполнении дорожных работ, а не на художественных экспериментах. В комментариях жители отмечали: «Лучше бы на том самом Магистральном кольце починили дорогу» и «Рабочее название памятника: «Скелет селёдки в экскрементах ископаемого мамонта!».
Более того, текущее состояние монумента не является окончательным. В ближайшее время композицию планируется дополнить каменной отделкой и архитектурной подсветкой, которая будет синхронизирована с работой уличного освещения.
Не оценили креатив и жители Тамбовской области. На центральной площади Мичуринска установили арт-объект в виде огрызка яблока. Задумка авторов состояла в том, чтобы воплотить идею экологичности и пользы здорового питания. Но люди назвали это нелепым арт-объектом. Учитывая, что неофициальный символ Мичуринска — яблоко.