На месте демонтированной «Большой глины» предложили установить скульптуру «Всем святым»

В Москве начался демонтаж скульптуры «Большая глина № 4», расположенной на Болотной набережной рядом с ГЭС-2. Это событие вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение будущего облика знакового места столицы. В беседе с Life.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил не оставлять пустым это место в центре столицы, а установить на месте демонтированной скандальной «глины» скульптуру «Всем святым».

Я выступаю с инициативой установить на освободившемся месте памятник, отражающий духовные традиции России. Исторически это место имеет глубокое православное значение. Рядом находится храм, а сама улица, ныне носящая имя Серафимовича, прежде называлась Всехсвятской в честь церкви Всех Святых, к которой она вела через Каменный мост. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»

Собеседник Life.ru предложил рассмотреть возможность установки композиции, которая бы отражала духовное наследие этого места. Общественность смогла бы вернуть историческую память этому месту, установив памятник всем святым или другую православную скульптуру, которая органично впишется в окружающий архитектурный ансамбль.

Особое внимание депутат облдумы уделил значимости места для москвичей. По его словам, Болотная набережная и прилегающие территории — это не просто общественное пространство, а часть исторического центра Москвы, где каждый элемент должен нести смысловую нагрузку и соответствовать духу города.

«Также обращаю внимание на важность сохранения исторической преемственности в городской среде. Установка православной скульптуры стала бы достойным продолжением традиций этого места и напоминанием о его исконном названии — Всехсвятская улица», — добавил Иванов.

Представитель Брянской области выразил надежду, что городские власти рассмотрят его предложение и примут решение, которое удовлетворит как верующих, так и всех жителей столицы, ценящих историческое наследие Москвы.