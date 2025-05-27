Душ для великих: Памятники Пушкину и Маяковскому в Петербурге засияли чистотой

Специалисты музея городской скульптуры в Петербурге заканчивают очищать памятники после зимы. Более 100 монументов и изваяний будут сиять чистотой ко Дню города, который ежегодно отмечается 27 мая. Утро вторника у бронзового Александра Сергеевича Пушкина, как и у большинства других памятников литераторам, началось с душевых процедур, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге приступили к чистке памятников. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Петербуржцы положительно оценивают работу городских служб. У специалистов, которые используют определённую технологию чистки, на очереди бюст поэту Владимиру Маяковскому на улице Некрасова. Сначала скульптуру фотографируют с нескольких ракурсов, фиксируют царапины и повреждения, после чего памятник обрабатывают специальным раствором с помощью кисти. И даже дождь — не помеха.

«А это ещё один памятник Пушкину, только на Площади искусств. Технология всё та же. И возникает вопрос: зачем мыть в дождь? Всё просто, с осевшей грязью не справится ни один ливень, а вот струя воды под давлением — вполне», — пояснил художник реставратор государственного музея городской скульптуры Василий Васюков.

Всего весной специалисты отмыли свыше 100 памятников и скульптур. Подобные работы продолжатся и летом.