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27 мая, 10:18

Душ для великих: Памятники Пушкину и Маяковскому в Петербурге засияли чистотой

В Петербурге отмыли свыше 100 памятников и скульптур ко Дню города

Памятник Маяковскому. Обложка © телеканал «Санкт-Петербург»

Памятник Маяковскому. Обложка © телеканал «Санкт-Петербург»

Специалисты музея городской скульптуры в Петербурге заканчивают очищать памятники после зимы. Более 100 монументов и изваяний будут сиять чистотой ко Дню города, который ежегодно отмечается 27 мая. Утро вторника у бронзового Александра Сергеевича Пушкина, как и у большинства других памятников литераторам, началось с душевых процедур, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге приступили к чистке памятников. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Петербуржцы положительно оценивают работу городских служб. У специалистов, которые используют определённую технологию чистки, на очереди бюст поэту Владимиру Маяковскому на улице Некрасова. Сначала скульптуру фотографируют с нескольких ракурсов, фиксируют царапины и повреждения, после чего памятник обрабатывают специальным раствором с помощью кисти. И даже дождь — не помеха.

«А это ещё один памятник Пушкину, только на Площади искусств. Технология всё та же.  И возникает вопрос: зачем мыть в дождь? Всё просто, с осевшей грязью не справится ни один ливень, а вот струя воды под давлением — вполне», — пояснил художник реставратор государственного музея городской скульптуры Василий Васюков.

Всего весной специалисты отмыли свыше 100 памятников и скульптур. Подобные работы продолжатся и летом.

Более 150 петербуржцев приняли участие в «Зелёном заплыве» на сапах
Более 150 петербуржцев приняли участие в «Зелёном заплыве» на сапах

А ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге прошёл крупнейший парад ретротранспорта. Среди участников мероприятия особенно выделялись 56 автобусов, 25 грузовиков, 6 троллейбусов, 10 трамваев и 14 мотоциклов.

Дарья Нарыкова
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