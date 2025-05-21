Более 150 петербуржцев приняли участие в «Зелёном заплыве» на сапах
Заплыв на сапборде. Обложка © freepik
В Санкт-Петербурге в рамках Невского международного экологического конгресса прошёл «Зелёный заплыв» на сапах. По данным РИАМО, в соревнованиях приняли участие более 150 жителей Северной столицы.
В среду, 21 марта, участники заплыва преодолели на сапбордах кольцевой маршрут от набережной сквера Александра Володина до Уральского моста. Кроме того, на мероприятии был организован раздельный сбор отходов. А самые юные гости смогли поучаствовать в различных активностях.
«Перед стартом деловой программы НМЭК в этом году при поддержке Правительства и Совета Федерации мы организовали заплыв на сап-досках. Этот вид спорта очень популярен среди жителей Санкт-Петербурга», — отметила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.
Кстати, участников «Зелёного заплыва» в Петербурге ждали подарки за оригинальные костюмы. Призы можно было получить в трёх номинациях: лучший образ, эко-образ и коллективный образ.