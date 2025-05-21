Более 150 петербуржцев приняли участие в «Зелёном заплыве» на сапах

В Санкт-Петербурге в рамках Невского международного экологического конгресса прошёл «Зелёный заплыв» на сапах. По данным РИАМО, в соревнованиях приняли участие более 150 жителей Северной столицы.

В среду, 21 марта, участники заплыва преодолели на сапбордах кольцевой маршрут от набережной сквера Александра Володина до Уральского моста. Кроме того, на мероприятии был организован раздельный сбор отходов. А самые юные гости смогли поучаствовать в различных активностях.

«Перед стартом деловой программы НМЭК в этом году при поддержке Правительства и Совета Федерации мы организовали заплыв на сап-досках. Этот вид спорта очень популярен среди жителей Санкт-Петербурга», — отметила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.