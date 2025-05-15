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15 мая, 10:13

Участников «Зелёного заплыва» в Петербурге ждут подарки за оригинальные костюмы

Заплыв на сапборде. Обложка © Freepik

Заплыв на сапборде. Обложка © Freepik

Российский экологический оператор продолжает принимать заявки на «Зелёный заплыв» на сапах, который пройдёт 21 мая в Санкт-Петербурге. По данным РИАМО, участников с самыми оригинальными костюмами ждут призы.

Сапы, по словам организаторов, выбраны как экологичный вид водных развлечений. Участники пройдут семь километров по реке Смоленке от набережной сквера Александра Володина до Уральского моста и обратно. А победителей конкурса костюмов на «зелёную» тему жюри определит в трёх номинациях: лучший образ, эко-образ и коллективный образ.

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Ранее сообщалось, что в Ленинградской области набирает популярность необычный вид активного отдыха — плавание на естественных плавучих островах, формирующихся прямо на болотах. По мнению местных гидов, этот опыт значительно превосходит традиционные сапборды, позволяя ощутить всю уникальность дикой природы.

Борис Эльфанд
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