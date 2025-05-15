Участников «Зелёного заплыва» в Петербурге ждут подарки за оригинальные костюмы

Российский экологический оператор продолжает принимать заявки на «Зелёный заплыв» на сапах, который пройдёт 21 мая в Санкт-Петербурге. По данным РИАМО, участников с самыми оригинальными костюмами ждут призы.

Сапы, по словам организаторов, выбраны как экологичный вид водных развлечений. Участники пройдут семь километров по реке Смоленке от набережной сквера Александра Володина до Уральского моста и обратно. А победителей конкурса костюмов на «зелёную» тему жюри определит в трёх номинациях: лучший образ, эко-образ и коллективный образ.