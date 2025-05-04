Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «6 дней Франции», установив рекорд

Особенностью соревнования, проводящегося с 2006 года в живописном регионе Валлон-Пон-д'Арк, является круговая трасса длиной около километра, которую участники преодолевают непрерывно в течение 144 часов. В этом году за победу боролись 147 спортсменов из 23 стран.

Также сегодня стало известно о выдающемся спортивном достижении другой нашей соотечественницы: российская штангистка Варвара Кузьминова одержала победу в молодёжном чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Перу, тоже поставив при этом мировой рекорд. Девушка завоевала титул лучшей спортсменки в возрасте до 17 лет в категории до 76 килограммов с результатом в 235 кг (108 в рывке + 127 в толчке).