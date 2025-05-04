Юная россиянка подняла 235 кг и выиграла чемпионат мира по тяжёлой атлетике

Российская штангистка Варвара Кузьминова победила на молодёжном чемпионате мира по тяжёлой атлетике с мировым рекордом. Соревнования проходят в Перу.

Девушка стала лучшей в возрасте до 17 лет в категории до 76 кг с результатом 235 кг (108 кг в рывке + 127 кг в толчке). Кузьминова установила мировой рекорд по общей сумме, а также стала рекордсменкой мира и России в рывке.

Также россиянка стала серебряным призёром в возрасте до 20 лет, уступив лишь американке Элле Никольсон (236 кг, 106 кг + 130 кг).

Молодёжный ЧМ завершится 5 мая.