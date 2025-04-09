Россиянин Ахмед Усманов стал двукратным чемпионом Европы по вольной борьбе

Российский борец Ахмед Усманов одержал победу в финале чемпионата Европы по вольной борьбе. В поединке за золото спортсмен разделил ковёр с французом Зелимханом Хаджиевым. Схватка прошла в весовой категории до 79 килограммов.

Победа позволила Усманову стать двукратным чемпионом Европы: первую медаль он завоевал в 2024 году. Также в 2023-м наш борец получил золото на чемпионате мира.