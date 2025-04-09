Россиянин Ахмед Усманов стал двукратным чемпионом Европы по вольной борьбе
Ахмад Усманов. Обложка © VK / Федерация спортивной борьбы России
Российский борец Ахмед Усманов одержал победу в финале чемпионата Европы по вольной борьбе. В поединке за золото спортсмен разделил ковёр с французом Зелимханом Хаджиевым. Схватка прошла в весовой категории до 79 килограммов.
Победа позволила Усманову стать двукратным чемпионом Европы: первую медаль он завоевал в 2024 году. Также в 2023-м наш борец получил золото на чемпионате мира.
Эта медаль стала четвёртой золотой наградой для российской сборной на турнире. Ранее чемпионами стали Начын Монгуш (до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг) и Давид Баев (до 70 кг). Магомед Курбанов (до 97 кг) завоевал серебряную медаль.
А между тем весь мир продолжает обсуждать триумфальный рекорд Александра Овечкина в НХЛ, который забил 895 шайб в регулярных чемпионатах лиги. Комплимент россиянину сделал даже президент США Дональд Трамп.