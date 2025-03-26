В Краснодаре арестовали чемпиона мира по жиму лёжа после эфира с критикой СВО

В Краснодаре на 13 суток арестовали чемпиона мира по жиму лёжа среди любителей Владимира Ваняна. Ранее он в прямом эфире угрожал силовикам, а также высказывался в негативном свете о специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Владимир Ванян в суде. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

По данным правоохранителей, во время прямой трансляции в соцсетях мужчина негативно высказался о проведении СВО, а также высказал угрозу в адрес представителей ФСБ. Затем спортсмен начал размахивать пистолетом перед камерой. Кроме того, Ванян заявил в прямом эфире, что «Карабах — это Армения и Краснодар».

«Суд признал его виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудников полиции, назначив ему административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ванян предпринял попытку бегства, когда правоохранители навестили его. Он отказался предъявлять документы для удостоверения личности и начал кричать. В отношении Ваняна составили протоколы по статьям о дискредитации ВС РФ и мелком хулиганстве.

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