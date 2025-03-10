Cапсёрферы открыли сезон морских прогулок в Приморском крае

В минувшие выходные приморские сапсёрферы начали сезон морских прогулок в бухте Аякс. Как и прежде, они организовали массовый заезд, основной целью которого было «угнать» льдину. Однако в этом году план не удалось осуществить из-за тёплой погоды.

Тем не менее это не испортило настроение поклонникам морских прогулок. Как сообщает Amur Mash, в мероприятии участвовало несколько десятков людей, каждый на своём сапборде, а некоторые даже были одеты в карнавальные костюмы.