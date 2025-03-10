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10 марта, 19:37

Cапсёрферы открыли сезон морских прогулок в Приморском крае

В минувшие выходные приморские сапсёрферы начали сезон морских прогулок в бухте Аякс. Как и прежде, они организовали массовый заезд, основной целью которого было «угнать» льдину. Однако в этом году план не удалось осуществить из-за тёплой погоды.

Сапсёрферы открыли сезон морских прогулок в Приморье. Видео © Telegram / Amur Mash

Тем не менее это не испортило настроение поклонникам морских прогулок. Как сообщает Amur Mash, в мероприятии участвовало несколько десятков людей, каждый на своём сапборде, а некоторые даже были одеты в карнавальные костюмы.

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А ранее Life.ru рассказывал, что льдина с рыбаками начала дрейфовала по Охотскому морю. Всё произошёл в окрестностях села Лесное, расположенного в Корсаковском городском округе на Сахалине. Некоторым из пострадавших удалось добраться до берега на снегоходах. Однако часть рыбаков, оказавшихся на льдине, отказывались её покинуть даже ночью, боясь оставить свои уловы. Но в итоге всё закончилось хорошо, никто не пострадал.

Обложка ©

Telegram / Amur Mash

Александра Мышляева
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