Петербург поразил своим размахом парада ретротранспорта

Невский проспект стал площадкой для впечатляющего зрелища: более 320 единиц ретротранспорта приняли участие в параде, организованном в рамках десятого международного фестиваля «Транспорт фест», сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Парад ретротранспорта в Петербурге. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Главная улица города стала сценой для парада разнообразной техники: от автомобилей и мотоциклов до автобусов и трамваев. Юбилейный фестиваль собрал ретро-экспонаты со всей России, от Санкт-Петербурга и Москвы до Владивостока, включая представителей Пскова, Новгорода, Карелии, Рязани, Самары, Краснодара и Новосибирска.

Среди участников парада особенно выделялись 56 автобусов, 25 грузовиков, 6 троллейбусов, 10 трамваев и 14 мотоциклов. Также были представлены легковые автомобили и спецтехника из частных коллекций и музеев.

«Их количество составило 322 — столько лет исполнится Санкт-Петербургу в этом году», — отметили в пресс-службе ведомства.

К слову, первый парад ретротранспорта в Петербурге состоялся 24 мая 2015 года и собрал 50 раритетных автомобилей. С каждым годом число участников только увеличивается, что радует туристов и жителей Северной столицы.