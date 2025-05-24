Особенный праздник: В российских школах прозвенел последний звонок

В большинстве школ России 24 мая звенит последний звонок, знаменующий окончание учебного года для более чем 637 тысяч выпускников 11-х классов. Главы регионов обратились к юношам и девушкам с поздравлениями и напутствиями.

Выпускники Московской области. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

«Ребята, от всей души желаю каждому из вас успешно сдать экзамены, выбрать свой путь и с честью идти по нему. Мы все гордимся вами и хотим, чтобы у вас всё было хорошо. Поздравляю с последним звонком!» — написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в телеграм-канале.

В рамках визита в наро-фоминскую школу №4 имени В.В. Завадского он присутствовал на торжественной линейке, посвящённой окончанию учебного года. Воробьёв поздравил школьников и педагогов, особо отметив, что среди выпускников около полусотни детей, чьи родители в настоящее время участвуют в СВО.

Выпускники Курганской области. Фото © Губернатор и Правительство Курганской области

В Курганской области прошли торжественные линейки, посвящённые последнему звонку. Губернатор Вадим Шумков посетил одну из них — в 23-й школе Кургана, носящей имя 32-го лыжного полка. Особое внимание на празднике привлекли 31 выпускник-кадет, которые исполнили гимн, станцевали вальс и попрощались со школьным знаменем.

Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам провести последние звонки 24 мая. Однако в приграничных с Украиной областях, решение о формате и дате проведения принимается с учётом текущей обстановки и мер безопасности. Например, в Белгородской области последний звонок прошёл в смешанном формате: в приграничных 86 школах — онлайн, а в остальных 462 — очно, но в закрытых помещениях и с усиленными мерами безопасности.

«Дорогие выпускники, в такой день не хочется говорить о каких-то сложных вещах. Пусть они все останутся где-то далеко за вашими плечами. Впереди вас ждут только достижения, успех, гордость со стороны ваших близких. Мы все гордимся вами!» — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Не менее масштабное празднество по такому случаю прошло в Краснодарском крае. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, в этом году из школ выпустилось свыше 104 тысяч учеников. Он пожелал ребятам не робеть перед новым жизненным этапом и уверенно идти к своим целям.

Также в ряде регионов России, включая Белгородскую, Волгоградскую, Липецкую, Мурманскую, Ростовскую, Самарскую области, ДНР, ЛНР, Ставропольский край и другие, в этот день будет действовать запрет на продажу алкоголя в розничных магазинах.