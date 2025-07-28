Скандальный арт-объект в виде глины начали разбирать на Болотной набережной в Москве
На Болотной набережной в Москве демонтируют скульптуру Большая глина № 4
На Болотной набережной в Москве демонтируют скульптуру Урса Фишера «Большая глина № 4», которые вызвал немалую шумиху во время установки в 2021 году. Вместо неё там установят другой арт-объект. О начале подготовки к замене сообщил Telegram-канал Дома культуры «ГЭС-2».
«Фишер запечатлел простой жест, знакомый с детства, – касание материала, из которого позже будет создано нечто новое. А что происходит после первого творческого импульса?» – анонсировали представители культурного пространства новую постройку.
Что появится теперь на Болотной набережной — пока неизвестно. Временная экспозиция «Большая глина № 4», представляющая собой увеличенные алюминиевые отливки размятых кусочков глины, была открыта в 2021 году. В «ГЭС-2» объяснили, что скульптура символизирует человеческую потребность в творчестве. Её тогда раскритиковали актёр Станислав Садальский и художник Никас Сафронов. А автор памятника Калашникову рассказал о подтексте данного арт-объекта. Скульптуру не оценили и в Госдуме РФ.