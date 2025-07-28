Скандальный арт-объект в виде глины начали разбирать на Болотной набережной в Москве

На Болотной набережной в Москве демонтируют скульптуру Урса Фишера «Большая глина № 4», которые вызвал немалую шумиху во время установки в 2021 году. Вместо неё там установят другой арт-объект. О начале подготовки к замене сообщил Telegram-канал Дома культуры «ГЭС-2».