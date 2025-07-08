В Энергодаре торжественно освятили скульптуру святых Петра и Февронии

В Энергодаре освятили памятник святым Петру и Февронии в честь Дня семьи, любви и верности. Торжественная церемония прошла на территории Богоявленского храма при участии духовенства и представителей городских властей.

Монументальную композицию изготовили в Смоленске при поддержке фонда «АТР АЭС» и концерна «Росэнергоатом», а доставили в город ещё в апреле. Решение установить памятник на территории Богоявленского собора приняли в 2024 году в рамках благоустройства храмовой территории.

Святые Пётр и Феврония считаются покровителями семьи и супружеской верности. Подобные памятники уже установлены в 13 городах России и Белоруссии, где расположены атомные станции.

Открытие в Энергодаре скульптурной композиции, посвящённой святым Петру и Февронии. Видео © Предоставлено Life.ru

«Очень долгожданные гости, знаковое событие для нашего прихода, для нашего храма и всего города», — отметил отец Василий. По его словам, монумент станет не только украшением, но и местом молитвы для тех, кто ищет семейного счастья.

Благочинный протоиерей Владимир Иванеко подчеркнул, что любовь — основа счастья человека, а семейные ценности формируют любовь к Богу и Родине. Он напомнил историю канонизации Петра и Февронии, а также выразил надежду, что памятник станет новой туристической достопримечательностью Энергодара. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук пожелал, чтобы в городе было как можно больше свадеб и рождений детей.

«Пусть у наших гусей закончатся перья, которыми будут делать записи о бракосочетаниях и рождении детей, а у аиста пускай устанут крылья приносить нам детей», — сказал он.