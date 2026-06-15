Суп или тушёная капуста? Историк кухни рассказал, как это блюдо выдаёт ваше место рождения

Недавно в Сети снова всплыл давний спор, что же такое солянка — суп или тушёная капуста? И в регионах России на этот вопрос отвечают по-разному. Life.ru узнал у историка русской кухни Максима Сырникова, где же правда.

В старых рецептах, начиная с конца XVIII века, солянка — это капуста, мясо (например, свиная голова) или колбасы. Но это не первое блюдо и не похлёбка. Потом на каком-то этапе, видимо, начали добавлять бульон — это тоже прослеживается по кулинарным книгам, — и солянка превратилась в похлёбочку. Максим Сырников Председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня»

По словам историка, разделение произошло эволюции этого блюда в разных условиях. В регионах с более древней и крестьянской традицией (Поволжье, Урал, Марий Эл, Удмуртия) солянка сохранилась как второе блюдо — капуста с мясом на сковороде. А вот в трактирной и городской культуре, особенно в Москве, Петербурге и крупных купеческих городах Центральной России, солянку знали как похлёбку.

И для большинства наших современников (за последние 100 лет) солянка — это уже суп. Например, рыбная солянка упомянута как похлёбка даже в художественной литературе: у Горького её ели бурлаки и люди, промышлявшие на Волге. Готовили её с квашеной капустой, обязательно добавляли солёные огурцы и другие соленья, отмечает Сырников.