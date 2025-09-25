Хотя на Украине широко использовали в блюдах мёд, однако выпечку на его основе там не изобретали. Об этом Life.ru рассказал председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», автор книг по истории национальной кухни Максим Сырников, комментируя тот факт, что в Киеве внезапно назвали медовик украинским изобретением 1957 года «выпуска».

Удивительно, что после присвоения медовика, украинцы ещё не сказали, что они яйца варить научили людей. Медовик — это чисто советское изобретение, в рецептурах, в книгах про украинскую кухню никакого упоминания о медовике нет. Вообще, по-моему, первые какие-то рецепты пошли в журналах для хозяек в Москве и потом на СССР распространились. Максим Сырников Председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня»

Эксперт напомнил, что именно медовик часто украшал праздничный стол или готовился к Медовому спасу и такая традиция существовала по всей России, а не только у украинцев. Сырников отметил, что на Украине, конечно, добывают мёд, есть много пасек и климат подходящий. Однако и в Башкирии, например, есть мёд, а также и на Алтае, и на юге нашей страны. По словам специалиста, нельзя назвать украинцев изобретателями медовика, лишь основываясь на месте происхождения мёда.

«Я сейчас нахожусь в Тульской губернии. Вот в середине XIX века была написана книга о краеведе местном, который написал, что на свадьбах готовят так называемый теплик с мёдом. И что, специально научиться этому куда-то ездили? Это опять вот такое чванство начинается с их стороны. Не придумали медовик, но решили, что он их, а он наш», — заключил Сырников.

Напомним, на Украине дошли до смешного и оспорили национальную принадлежность русского медовика. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обратился к The New York Times и потребовал изменить кулинарный рецепт и не называть торт русским блюдом.