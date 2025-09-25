На Украине дошли до смешного и оспорили национальную принадлежность русского медовика
Замглавы МИД Украины хочет признать торт медовик еврейским, а не русским блюдом
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обратился к изданию The New York Times с требованием изменить кулинарный рецепт и не называть торт «медовик» русским блюдом.
В своём обращении украинский дипломат настаивает на еврейском происхождении десерта, упоминая исторические обстоятельства. Аналитики обращают внимание, что традиционный еврейский медовый пирог имеет значительные отличия от рецепта, широко распространённого в России. Эксперты расценивают такие заявления как часть кампании по культурному противопоставлению.
