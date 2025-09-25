Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обратился к изданию The New York Times с требованием изменить кулинарный рецепт и не называть торт «медовик» русским блюдом.

В своём обращении украинский дипломат настаивает на еврейском происхождении десерта, упоминая исторические обстоятельства. Аналитики обращают внимание, что традиционный еврейский медовый пирог имеет значительные отличия от рецепта, широко распространённого в России. Эксперты расценивают такие заявления как часть кампании по культурному противопоставлению.

Ранее сообщалось, что русский язык продолжает доминировать в обществе Литвы, особенно на фоне притока беженцев с Украины, что вызывает обеспокоенность властей. Там заявили о негативном влиянии русского языка на психику, назвав его фонетически и акустически опасным, а также охарактеризовал носителей языка как «шовинистов «Русского мира».